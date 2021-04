Des employés infectés à l'hôpital St.Mary

14 employés ont été infectés de la COVID-19 à l’hôpital St.Mary de Montréal.

Des employés qui travaillent tous dans l’unité d’urgence de l’hôpital de l’arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce.

La plupart de ces travailleurs n’ont pas eu de symptômes importants.

La direction de l’hôpital n’a toutefois pas confirmé s’il avait reçu de vaccin en raison des confidentialités. Heureusement, malgré cette éclosion, aucun patient n’a été infecté et l’hôpital a pu continuer sans bris de service.

«C’est dommage, mais je crois que c’est la réalité d’aujourd’hui. Cet hôpital est l’un des meilleurs au pays», mentionne l’un des patients

Depuis le 10 avril, la vaccination est pratiquement obligatoire pour de nombreux travailleurs de la santé.

«Je veux quand même mentionner que pour les travailleurs de la santé le pourcentage est quand même assez élevé et en CHSLD exclusivement on est à 68% des travailleurs qui sont vaccinés. On est confiants qu’on va attendre et dépasser les 75%», mentionne Sonia Bélanger PDG du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Îles-de-Montréal.

Le ministre de la Santé est aussi optimiste, depuis le 10 avril le taux de vaccination chez les employés du réseau de la santé a bondi de 20%.