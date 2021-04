Les développements sur le coronavirus du 28 avril

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 21h20

PLANÉTAIRE

Cas: 149 206 501

Morts: 3 146 284

Rétablis: 86 557 858

ÉTATS-UNIS

Cas: 32 229 327

Morts: 574 326

CANADA

Ontario: 455 606 (7988 décès)

Québec: 347 690 cas (10 908 décès)

Alberta: 186 679 cas (2073 décès)

Colombie-Britannique: 127 889 cas (1576 décès)

Saskatchewan: 40 614 cas (486 décès)

Manitoba: 38 211 cas (971 décès)

Nouvelle-Écosse: 2290 cas (67 décès)

Nouveau-Brunswick: 1890 cas (36 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1066 cas (6 décès)

Nunavut: 478 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 179 cas

Yukon: 81 cas (2 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 51 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 201 896 cas (24 112 décès)

NOUVELLES

23h26 | Des employés infectés à l'hôpital St.Mary

14 employés ont été infectés de la COVID-19 à l’hôpital St.Mary de Montréal.

21h49 | «Mes sentiments sont partagés» - François Dumontier

La décision a été prise à la fin de la semaine dernière, mais n’a été annoncée publiquement que mercredi matin.

21h26 | Une nouvelle PDG pour le CISSS de la Montérégie-Ouest

Fortement affecté par la COVID-19 ces derniers mois, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO) a effectué un changement au sommet en nommant Lise Verreault à titre de présidente-directrice générale par intérim, mercredi.

20h37 | Boeing encore affecté par la pandémie et des problèmes de production

Boeing, lesté par les difficultés du transport aérien et des problèmes de production, a perdu de l'argent pour le sixième trimestre consécutif mais mise pour rebondir sur le retour des livraisons du 737 MAX et la vaccination contre la COVID-19.

19h15 | Vaccination des autochtones itinérants à Montréal

On a procédé à l'injection de la deuxième dose du vaccin contre la COVID-19 pour les sans-abri autochtones mercredi. Une opération difficile parce que ces gens ne sont pas faciles à rejoindre.

18h37 | Mise en garde pour des masques importés de Chine

Un importateur du Québec fait une mise en garde aux consommateurs sur certains masques de procédure qui sont fabriqués en Chine.

18h29 | COVID-19 : Le bilan hospitalier encore très lourd en Outaouais

Le bilan hospitalier en lien avec la COVID-19 demeure très lourd en Outaouais, faisant en sorte que la situation y est toujours critique, malgré certains indicateurs à la baisse.

17h59 | COVID-19: Trois jours de congé payés en Ontario

Les travailleurs infectés par la COVID-19 en Ontario auront dorénavant droit à trois journées de maladie et pourraient toucher une prestation fédérale bonifiée.

17h38 | Des frigos publics pour vaincre l’insécurité alimentaire

Les frigos-partage, des réfrigérateurs en accès libre remplis de nourriture à donner, se sont multipliés au cours de la dernière, en raison de la précarité alimentaire due en partie aux pertes d’emploi liées à la COVID-19.

17h13 | Québec dévoilera son plan de match demain

Le gouvernement Legault dévoilera jeudi les détails de son plan de match pour vacciner l’ensemble de la population québécoise, incluant la prise de rendez-vous.

16h37 | AstraZeneca: peut-on changer de vaccin pour la 2e dose

Alors que certains Québécois redoutent davantage le vaccin d’AstraZeneca à la suite d’un décès lié à une thrombose, nombreuses personnes se demandent s’ils pourront changer de vaccin pour recevoir leur 2e dose.

15h55 | COVID-19: les CHSLD de l'Ontario n'étaient pas prêts

Les centres de soins de longue durée de l'Ontario n'étaient pas prêts à faire face à la COVID-19, a conclu la vérificatrice générale de la province dans un rapport portant sur les milliers de décès qui y sont survenus.

15h55 | Le festival américain Burning Man annulé pour la deuxième année d'affilée

Le festival alternatif américain Burning Man, qui se tient chaque année dans le désert du Nevada, a été annulé pour la seconde année consécutive pour cause de pandémie, ont indiqué ses organisateurs, qui annoncent un retour en 2022.

15h34 | Les femmes enceintes devraient être immunisées rapidement

Les femmes enceintes doivent se faire vacciner le plus rapidement possible, afin d’obtenir une certaine immunité avant leur troisième trimestre, où les risques de complications, si elles contractent le virus de la COVID-19, sont «beaucoup» plus importants.

15h30 | Trois millions de doses administrées au Québec

Il y a maintenant 3 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 qui ont été administrées dans la province depuis le début de la campagne de vaccination, a annoncé sur Twitter le ministre de la Santé, Christian Dubé, mercredi après-midi. De ce nombre, environ 70 000 personnes ont reçu leur deuxième dose.

On vient d’atteindre un nouveau sommet - 3M de doses ont été administrées à travers le Québec!



On peut être fiers de cet effort national, merci à toutes les équipes sur le terrain.



Lorsque c’est votre tour, faites-vous vacciner! pic.twitter.com/IBwG5P5Dtt — Christian Dubé (@cdube_sante) April 28, 2021

15h13 | Pourquoi manque-t-il d'oxygène médical en Inde?

Face aux insuffisances respiratoires provoquées par le coronavirus, les files d'attente de patients en détresse s'allongent en Inde et dans d'autres pays en développement pour tenter d'obtenir de l'oxygène médical, dont la disponibilité industrielle est loin d'être suffisante partout dans le monde.

15h07 | Qualité de l’air dans les écoles: Arruda mal à l'aise avec des déclarations de Roberge

Le Dr Horacio Arruda n’a pas apprécié que le ministre de l’Éducation affirme que le protocole pour tester la qualité de l’air dans les écoles avait été validé par la Santé publique.

14h58 | Passeport vaccinal: une utilisation marginale, prévoit Arruda

L’idée d’un passeport vaccinal pour permettre aux gens immunisés contre la COVID-19 d’accéder à certains événements a du plomb dans l’aile : le Dr Horacio Arruda y voit une utilité très limitée.

13h51 | Macron présentera vendredi «les perspectives» du déconfinement en France

Le président Emmanuel Macron présentera vendredi «les perspectives» de «sortie progressive» des mesures de restrictions contre la COVID-19 en France, une tâche rendue complexe par une troisième vague qui tarde à refluer franchement, a annoncé mercredi le premier ministre Jean Castex.

13h31 | «Le virus, tranquillement, va se frapper à un mur» - Dre Mylène Drouin

La situation de la pandémie de COVID-19 va plutôt bien à Montréal, a fait savoir tout sourire la Dre Mylène Drouin mercredi lors d’un point presse annonçant de rares bonnes nouvelles, en appelant toutefois au maintenant de la vigilance face à ce virus qui a surpris à plus d'une reprise.

13h22 | COVID-19: hausse des cas, baisse des hospitalisations

Tant l'Ontario que le Québec ont assisté à un rebond des infections à la COVID-19 sur leur territoire mercredi, compensé par une amélioration de la tendance sur le front hospitalier.

11h35 | COVID-19: les chiffres repartent en hausse dans la grande région de Québec

Les autorités de santé publique rapportent cinq décès supplémentaires dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches au cours des dernières 24 heures.

11h10 | AstraZeneca: «tout le monde se pose des questions»

Les personnes de moins de 45 ans devraient-elles éviter de recevoir des vaccins à adénovirus comme le AstraZeneca ou le Janssen en raison des risques de thromboses associés?

11h | 1094 nouveaux cas au Québec

Le Québec rapporte 1094 cas de COVID-19 et 12 décès, portant le total à 347 690 personnes infectées et 10 908 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 899 infections et 14 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 28 AVRIL 2021

- 347 690 personnes infectées (+1094)

- 10 908 décès (+12)*

- 643 personnes hospitalisées (-24)

- 161 personnes aux soins intensifs (-9)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 40 379 pour un total de 8 545 061

- 50 312 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 2 967 209

* Un total de 10 908 est annoncé en raison de 2 décès non attribuables à la COVID-19

9h07 | Variant indien: BioNTech «confiant» dans l'efficacité de son vaccin

Le fondateur et directeur du laboratoire BioNTech, Ugur Sahin, s'est dit mercredi «confiant» dans l'efficacité de son vaccin, développé avec le groupe américain Pfizer, contre le variant indien de la COVID-19.

8h20 | Victime d’AstraZeneca: «C’est une tragédie»

À l’image de tous ceux qui regardaient le point de presse du premier ministre Legault, hier, Mario Dumont a trouvé la nouvelle du décès de Francine Boyer d’une grande tristesse. La femme de la Montérégie a succombé à une thrombose cérébrale après avoir été vaccinée avec AstraZeneca.

7h33 | Kiev allège ses restrictions sur fond d'une baisse de nouveaux cas

Les écoles, magasins et restaurants vont rouvrir prochainement à Kiev qui a annoncé mercredi la levée d'une partie des restrictions liées à la COVID-19 sur fond d'une baisse de nouveaux cas.

7h33 | Jeux de Tokyo 2020: la décision sur la présence de spectateurs locaux repoussée à juin

7h32 | Jeux de Tokyo 2020: les sportifs participants seront testés tous les jours

6h40 | Le Grand Prix du Canada annulé

C’est maintenant officiel: le Grand Prix du Canada est annulé pour une deuxième année consécutive en raison de la pandémie de COVID-19.

6h28 | : AstraZeneca et l'UE s'expliqueront le 26 mai devant la justice belge

L'Union européenne et AstraZeneca s'expliqueront le 26 mai devant un tribunal de Bruxelles qui devra décider si le laboratoire suédo-britannique a violé les termes de son contrat par ses retards de livraisons de vaccins anti-COVID aux États membres.

6h08 | BioNTech «confiant» dans l'efficacité de son vaccin contre le variant indien

Le fondateur et directeur du laboratoire BioNTech, Ugur Sahin, s'est dit mercredi «confiant» dans l'efficacité de son vaccin, développé avec le groupe américain Pfizer, contre le variant indien de la COVID-19.

6h02 | La Pologne veux lever la majorité des restrictions d'ici fin mai

La Pologne veut lever la plupart des restrictions liées à la pandémie de coronavirus d'ici fin mai, a annoncé mercredi le premier ministre Mateusz Morawiecki.

5h42 | La famille de Francine Boyer donne deux conseils aux Québécois

La famille de la première victime du vaccin d’AstraZeneca au Québec n’a pas découragé la population de se faire inoculer, au contraire, mais a encouragé les gens qui pourraient être victimes de symptômes de vite contacter les autorités médicales, dans un communiqué émis mardi soir.

5h17 | Il infecte une vingtaine de personnes à Pâques

Une entorse aux mesures sanitaires durant le week-end de Pâques a causé l’infection d’une vingtaine de proches d’un homme de Lotbinière, qui souhaite maintenant sensibiliser la population aux risques des « petites exceptions ».

5h00 | Des bars désertés à cause de la pandémie victimes de vol

Des propriétaires de bars et de discothèques à Montréal dénoncent vivement la vague de vols qui frappe leur industrie ces jours-ci, alors que leurs portes sont fermées depuis plus de sept mois.