Catherine Fournier se présente à la mairie de Longueuil

La députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, a annoncé qu’elle se lançait officiellement dans la course à la mairie de Longueuil, jeudi.

• À lire aussi: Catherine Fournier propose une cérémonie de citoyenneté québécoise

• À lire aussi: «Ça me tente, l’intérêt est là», dit Catherine Fournier

• À lire aussi: La députée indépendante Catherine Fournier à la mairie de Longueuil?

Celle qui est entrée à l’Assemblée nationale en tant que membre du Parti québécois, mais qui y siège désormais comme souverainiste indépendante, a dévoilé sa candidature dans une vidéo sur Facebook.

«Notre ville a tellement de potentiel et je souhaite arriver à mobiliser les gens autour de projets qui vont contribuer à la fierté d’être Longueuilloises et Longueuillois, a déclaré la jeune femme de 29 ans. De Greenfield Park à Saint-Hubert en passant par le Vieux-Longueuil, je suis soucieuse d’assurer un développement fort et harmonieux.»

Mme Fournier a indiqué qu’elle demeurerait députée pendant sa campagne électorale, mais qu’elle n’accepterait pas de solde de l’Assemblée nationale.

La mairesse actuelle de Longueuil, Sylvie Parent, a annoncé en février qu’elle ne briguerait pas un second mandat. C’est le président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), Jacques Létourneau, qui a pris sa place à la tête du parti Action Longueuil.

Les élections municipales partout à travers le Québec auront lieu le 7 novembre prochain.