COVID-19 : tous les Ontariens de 18 ans et plus admissibles à la vaccination dès le 24 mai

L’Ontario, avec une hausse de l’approvisionnement en vaccins, accélérera sa campagne de vaccination contre la COVID-19, avec comme objectif de la rendre accessible à tous le 24 mai.

«Grâce à l’augmentation des approvisionnements en vaccins, les cliniques de vaccination en milieu de travail ont commencé cette semaine et nous concentrons nos efforts d’immunisation dans les zones où la COVID-19 se propage rapidement», a expliqué par voie de communiqué la solliciteure générale de la province, Sylvia Jones.

La province espère élargir la vaccination aux personnes les plus vulnérables dès la semaine prochaine. Dès le 30 avril, les personnes âgées de 55 ans et plus pourront d’ailleurs s’inscrire sur le portail provincial pour prendre un rendez-vous pour se faire vacciner.