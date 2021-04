Crise du logement: l'opposition accuse François Legault de vivre dans le déni

Les partis d’opposition accusent le premier ministre du Québec, François Legault, de vivre dans le «déni» face à la crise du logement, après qu’il eut affirmé que le prix d’un logement à Montréal peut «commencer, peut-être, à 500, 600$».

Selon la co-porte-parole de Québec solidaire Manon Massé, le premier ministre et sa ministre de l’Habitation, Andrée Laforest, n’agissent pas pour stopper la flambée du prix des loyers à Montréal «parce qu'eux, leurs amis ou les enfants de leurs amis n'ont pas de problème de logement».

«Ils pensent que c'est tout le monde, c'est de même pour tout le monde. Eh bien, j'ai des petites nouvelles pour eux: l'entourage du premier ministre n'est pas représentatif de la population en général», a-t-elle lancé en point de presse, jeudi.

Le gouvernement devrait décréter d’urgence un gel des loyers pour l’année 2021, comme l’a d’ailleurs fait l’Ontario, estime la députée solidaire, en plus de mettre en place un chapelet d’autres mesures proposées par son parti, comme un registre des baux.

Pour la cheffe de l’opposition officielle Dominique Anglade, la déclaration de François Legault «démontre quand même une méconnaissance assez spectaculaire de la situation de la part du premier ministre».

«Ce n'est pas la première fois qu'on a vu ça, on a vu ça dans le cadre de la pénurie de main-d'œuvre, où on la nie pour éviter de parler d'immigration, où on nie le racisme systémique et, maintenant, on nie la crise du logement», a-t-elle énuméré.

Son parti entend déposer sous peu un plan pour lutter contre l’augmentation faramineuse du prix des logements dans la métropole. Même chose au Parti québécois.

«La mesure dont on a besoin, ce n'est pas moins de 5000 logements sociaux par année [...] et ça urge, a affirmé le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon. Tant que le gouvernement ne fera pas ça, tout le reste, c'est de la poudre aux yeux, et on n'avance pas.»