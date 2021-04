Les développements sur le coronavirus du 29 avril

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d'un an.

DERNIER BILAN 23h35

PLANÉTAIRE

Cas: 150 102 206

Morts: 3 161 637

Rétablis: 87 240 794

ÉTATS-UNIS

Cas: 32 283 801

Morts: 575 070

CANADA

Ontario: 459 477 (8029 décès)

Québec: 348 732 cas (10 913 décès)

Alberta: 188 727 cas (2075 décès)

Colombie-Britannique: 128 763 cas (1577 décès)

Saskatchewan: 40 824 cas (487 décès)

Manitoba: 38 439 cas (973 décès)

Nouvelle-Écosse: 2360 cas (67 décès)

Nouveau-Brunswick: 1900 cas (36 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1068 cas (6 décès)

Nunavut: 490 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 179 cas

Yukon: 81 cas (2 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 51 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 211 083 cas (24 169 décès)

NOUVELLES

23h30 | Arrivée en Inde des premières cargaisons d'aide médicale américaine

Les premières cargaisons d'aide médicale américaine sont arrivées vendredi en Inde, qui subit une recrudescence exponentielle des cas de la COVID-19.

20h40 | Plus de 150 millions de cas de COVID-19 dans le monde

Selon les données de l'université John Hopkins, la planète a dépassé le plateau des 150 millions de cas de coronavirus.

20h23 | Le déconfinement pourrait ne se faire qu’à la fin de l’été

Alors que la Ville de New York planche sur le 1er juillet pour un déconfinement total, les Québécois pourraient devoir être beaucoup plus patients, et ce, même s’ils sont tous vaccinés d’ici le 24 juin.

20h04 | La COVID-19 emporte un autre travailleur de la santé

Un infirmier qui s’était porté volontaire pour aider au CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal pendant la pandémie est décédé des suites de la COVID-19, a-t-il été annoncé jeudi.

19h53 | Les États-Unis veulent aider l'Inde à produire rapidement de l'oxygène

Les États-Unis, qui ont envoyé de l'aide en urgence à l'Inde, veulent rapidement aider le pays à augmenter ses capacités d'oxygène pour soigner les patients souffrant de la COVID-19, a déclaré un responsable américain jeudi.

19h21 | Reprise progressive des chirurgies

Alors que les cas de COVID-19 diminuent au Québec, les activités chirurgicales reprennent progressivement dans les hôpitaux.

18h49 | COVID-19 : tous les Ontariens de 18 ans et plus admissibles à la vaccination dès le 24 mai

L’Ontario, avec une hausse de l’approvisionnement en vaccins, accélérera sa campagne de vaccination contre la COVID-19, avec comme objectif de la rendre accessible à tous le 24 mai.

17h29 | Davantage d'abus sexuels d'enfants depuis le début de la pandémie

Un organisme pancanadien de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants constate une augmentation de 88 % des signalements d'abus diffusés sur internet depuis le début de la pandémie.

16h47 | Le Bas-Saint-Laurent en mesures spéciales d'urgence

Le Bas-Saint-Laurent se retrouvera en mesures spéciales d'urgence dès le 1er mai en raison de la situation préoccupante de la COVID-19 dans cette région.

15h59 | Début de la vaccination de masse vendredi: vaccinateurs recherchés

Avec le début de la vaccination de masse dès vendredi, le réseau de la santé aura besoin de personnel supplémentaire dans les cliniques de vaccination. Le ministre Christian Dubé lance un appel aux volontaires, particulièrement aux étudiants.

«On les prendrait tous, a lancé le ministre Dubé jeudi. Avec les mois de mai et juin qui s’en viennent, en plus de la deuxième dose, on n’aura jamais trop de monde pour vacciner.»

15h48 | Passage en zone d’urgence: le maire de Rimouski en beau fusil

Alors qu’une partie du Bas-Saint-Laurent passera en zone d’urgence vendredi soir, le maire de Rimouski, Marc Parent, n’y est pas allé de main morte pour montrer sa frustration.

15h02 | Ouverture d’un nouveau centre de vaccination massive

En vue du début imminent de la vaccination générale, le CISSS de Laval a ouvert jeudi un nouveau centre de vaccination massive (CVM), le quatrième de son territoire.

Situé à la Place Sports Experts au 4855, rue Louis-B.-Mayer, dans le quartier Fabreville, le site comprend 44 chaises de vaccinateurs, soit cinq fois la capacité des centres actuels.

14h56 | Premier cas de variant indien détecté en France

Un cas de variant indien du coronavirus a été détecté en France, dans le Lot-et-Garonne (sud-ouest), a annoncé jeudi l'Agence régionale de santé de la région Nouvelle-Aquitaine.

«On a identifié que c'était le variant indien» à propos d'un cas en Lot-et-Garonne «d'un patient revenu d'Inde», a indiqué Benoît Elleboode, directeur régional de l'ARS, sur les chaines d'information BFMTV et CNews.

14h49 | O’Toole réclame la vaccination pour tous pour d’ici le 24 mai

Le leader conservateur Erin O’Toole appelle le gouvernement de Justin Trudeau à rendre disponible la vaccination pour tous d’ici la longue fin de semaine de mai, soit celle de la Journée nationale des Patriotes et de la Fête de la Reine, le 24 mai.

Selon ce que M. O’Toole a prononcé mardi après-midi., si le Canada poursuit sa trajectoire actuelle, la population fera face à des restrictions sanitaires «plus sévères», et même à une «hausse» de ces restrictions dans certaines provinces.

14h23 | Le Brésil va dépasser les 400 000 morts de la COVID-19

Le Brésil devrait officiellement dépasser les 400 000 morts du coronavirus jeudi soir, lorsque seront publiées les données du ministère de la Santé du deuxième pays le plus endeuillé par la pandémie derrière les États-Unis.

AFP

Quelques heures avant cette annonce, un consortium de grands médias qui établit depuis des mois un comptage indépendant a annoncé que ce seuil avait été franchi, avec 400 021 morts enregistrés en 14 mois de crise sanitaire.

14h19 | New York vise une «réouverture complète» au 1er juillet, voire avant

Après des mois de prudence face à une deuxième vague de COVID-19, le maire de New York a annoncé jeudi qu'il prévoyait une «réouverture complète» de la ville au 1er juillet, tandis que le gouverneur de New York affirmait qu'elle pourrait intervenir «avant».

AFP

«Nous sommes prêts à rouvrir New York complètement au 1er juillet», a déclaré le maire Bill de Blasio lors d'un point presse. «Cela veut dire aller dans les magasins (...), le retour possible des bars et restaurants, le retour de nombreux employés (...) les théâtres qui reprennent et tant de choses que nous chérissons».

13h44 | Il brise le couvre-feu et se fait arrêter pour une tentative de vol

Un homme de 28 ans a été intercepté par les policiers deux fois plutôt qu’une au cours de la même nuit, en Estrie; la première pour avoir contrevenu au couvre-feu et la deuxième pour avoir été pris en flagrant délit alors qu’il tentait de forcer un horodateur.

Les événements se sont produits dans la nuit de mercredi à jeudi, au centre-ville de Magog.

Le suspect dans cette affaire, Yoan Foucher, est bien connu des policiers, lui qui est un multirécidiviste en matière d’introductions par effraction.

13h | Début de la vaccination de masse au Québec dès demain

La vaccination de masse contre la COVID-19 débutera dès vendredi au Québec avec les 50 ans et plus, et sera ouverte à toute la population à partir du 14 mai.

Québec va graduellement élargir l’accès au programme de vaccination sur une période de 15 jours, par tranche d’âge de cinq ans. Près de 2 millions de personnes devront prendre leur rendez-vous pour atteindre la cible de 75% de la population adulte vaccinée avec une première dose.

12h43 | En Autriche, des sucettes pour tester les tout petits à la COVID

Une simple sucette à mettre dans la bouche pendant 90 secondes: dans certaines garderies autrichiennes, les enfants sont désormais testés à la COVID-19 via une solution ludique et inédite pour contrôler la propagation du virus.

AFP

Dans un jardin d'enfants du centre-ville de Vienne ouvert aux médias cette semaine, les élèves, un brin timides, se sont livrés à cet exercice indolore pour des résultats connus en 15 minutes.

11h55 | Du chômage pour les vacanciers en quarantaine?

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Les vacanciers qui ne peuvent reprendre leur travail à leur retour au Canada en raison de la quarantaine obligatoire sont désormais admissibles à des prestations d'assurance-emploi, peut-on lire dans un document interne envoyée mercredi aux agents de Service Canada.

Mis au courant par TVA Nouvelles, le gouvernement Trudeau tente toutefois de corriger le tir.

«Je suis choqué», a réagi le député conservateur Luc Berthold.

11h29 | Stabilité au Québec et hausse en Ontario

Le Québec est demeuré sur un plateau, jeudi, en ajoutant 1042 nouveaux cas à son bilan pandémique.

La Belle Province cumule maintenant 348 732 malades depuis le début de la crise ainsi que 10 913 pertes de vie (+5).

11h27 | Le dernier bilan offre une lueur d'espoir dans Chaudière-Appalaches

Le bilan des nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures dans la région de la Capitale-Nationale fait état de 117 nouveaux cas (+1) et de deux décès.

En Chaudière-Appalaches, la situation tend à s’améliorer puisqu’on dénombre 109 nouveaux cas (-19) et un décès.

11h | 1042 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Le Québec rapporte 1042 cas de COVID-19 et 10 décès, portant le total à 348 732 personnes infectées et 10 913 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 1094 infections et 12 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 29 AVRIL 2021

- 348 732 personnes infectées (+1042)

- 10 913 décès (+10)*

- 623 personnes hospitalisées (-20)

- 165 personnes aux soins intensifs (+4)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 40 379 pour un total de 8 585 636

- 72 303 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 3 039 512

* Un total de 10 913 est annoncé en raison de 5 décès non attribuables à la COVID-19

10h34 | Allemagne : plus d’un million de personnes vaccinées en une journée

L’Allemagne a administré mercredi 1,1 million de doses de vaccins contre la COVID-19, un record national, devenant le premier pays européen à dépasser le million d’injections en 24 h alors que la campagne d’immunisation progresse sur le Continent.

Avec 1,089 million de doses, le plus grand pays de l’UE a aussi, pour la première fois, vacciné plus de 1 % de sa population en 24 h, a annoncé le ministre de la Santé, Jens Spahn.

« Cela montre à quel point nous avons accéléré », s’est félicité le ministre lors d’une conférence de presse.

10h17 | L’emploi atteint 96,9 % du niveau d’avant la pandémie au Québec

Le Québec tente d’effacer les impacts négatifs liés à la pandémie de COVID-19 au chapitre de l’emploi, mais la route paraît encore longue pour y parvenir.

Selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), l’emploi atteignait, au premier trimestre de 2021, 96,9 % du niveau d’avant la crise sanitaire. Il s’agit d’un taux inférieur à celui du Canada, qui était de 97,3 % pour la même période.

On sait que des industries demeurent à l’arrêt ou fortement touchées par le virus, comme celles de la restauration, de l’hôtellerie et du divertissement.

9h21 | Réouverture progressive des commerces et terrasses dès le 19 mai en France

AFP

Les commerces, terrasses de bars et restaurants ainsi que les lieux culturels, dont les cinémas et les musées, rouvriront à partir du mercredi 19 mai, en même temps que le couvre-feu sera repoussé à 21h00, a annoncé Emmanuel Macron dans un entretien jeudi à la presse régionale française.

Les cafés et restaurants rouvriront en intérieur à partir du 9 juin, lorsque le couvre-feu passera alors à 23h00, avant une levée des restrictions nocturnes et des jauges le 30 juin, si la situation sanitaire le permet.

8h34 | Inde: les casse-têtes de la campagne de vaccination ouverte à tous

Le projet de l’Inde de vaincre la COVID-19 grâce à une mégacampagne de vaccination en quelques mois semble avoir fait long feu, alors que le programme est mis à mal par des pénuries, obstacles variés et querelles politiques.

7h24 | Vols annulés: Transat remboursera ses clients

Transat A.T. Inc. a annoncé, jeudi, avoir conclu une entente avec le gouvernement fédéral qui lui permettra d'emprunter des liquidités supplémentaires maximales de 700 M$.

Joël Lemay / Agence QMI

7h01 | Pas assez de doses pour des sans-abri

Une clinique de vaccination pour les personnes en situation d’itinérance a connu un tel succès, mercredi à Montréal, qu’elle a manqué de doses pour vacciner tout le monde.

6h57 | Québec serre la vis aux cadres sur les heures supplémentaires

En pleine troisième vague de la pandémie, le ministère de la Santé a demandé de réduire les heures supplémentaires effectuées par le personnel cadre en disant notamment s’inquiéter pour leur santé.

6h52 | Des Québécois heureux d'avoir reçu le vaccin AstraZeneca

Des Québécois heureux d’avoir été inoculés avec le vaccin d’AstraZeneca encouragent ceux qui le peuvent à les imiter, malgré le décès d’une femme annoncé mardi.

Marc Vallières/Agence QMI

6h42 | Italie: 10% de positifs au Covid sur un vol venant d'Inde

Environ 10% des passagers et membres d'équipage d'un avion arrivé mercredi soir à Rome en provenance d'Inde ont été testés positifs à la COVID-19, a annoncé jeudi le responsable sanitaire du Latium, la région englobant la capitale italienne.

6h18 | N'importe quel pays peut se retrouver dans la situation de l'Inde

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en garde jeudi l'Europe sur l'assouplissement des restrictions, estimant que «la situation en Inde peut se produire n'importe où».

AFP

5h26 | Vaccin d’AstraZeneca: plus de chances de mourir en mangeant ou en conduisant

Des experts de la santé soutiennent que les Québécois ont bien plus de chances de mourir en conduisant leur voiture ou en s’étouffant durant un repas qu’en recevant une dose du vaccin d’AstraZeneca.

Photo Adobe Stock

4h11 | BioNTech juge possible une approbation de son vaccin pour les 12 à 15 ans dès juin dans l'UE

Le laboratoire allemand BioNTech est sur le point de déposer dans l'UE une demande d'autorisation pour l'utilisation de son vaccin contre la COVID-19 chez les enfants de 12 à 15 ans, rendant possible une homologation dès juin.

2h34 | Moderna va investir pour produire 3 milliards de doses de son vaccin en 2022

Le laboratoire américain Moderna a annoncé jeudi avoir l'intention d'investir dans ses chaînes de fabrication pour pouvoir produire 3 milliards de doses de son vaccin contre la COVID-19 en 2022.

0h43 | 3645 morts de la COVID-19 en 24 heures en Inde, un record national

L'Inde a enregistré jeudi 3.645 nouveaux morts de la COVID-19, soit 350 de plus que la veille, un nouveau record pour ce pays débordé par la flambée épidémique, selon les chiffres du ministère de la Santé.

L'Inde, submergée par une forte vague de contaminations, a enregistré un total de 204 832 décès liés au coronavirus.