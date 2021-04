Inconduites dans l’armée: Louise Arbour à la tête d’un examen externe

Ottawa nomme l’ancienne juge à la Cour suprême Louise Arbour à la tête d’un examen «externe, complet et indépendant» qui étudiera les problèmes d’inconduites sexuelles qui minent depuis des années les Forces armées canadiennes (FAC).

Mme Arbour se chargera de faire la lumière sur les problèmes que rencontrent les membres militaires voulant rapporter leur expérience d’inconduite sexuelle, et brossera un portrait global de la situation tant chez les FAC qu’au ministère de la Défense nationale.

L’examen aboutira à une série de recommandations provisoires qui viseront notamment à la mise sur pied d’un système externe de signalements pour les membres de l’armée.

L’ex-juge Louise Arbour «verra à unifier, inspecter et coordonner les efforts déployés à l’échelle du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes», a expliqué en conférence de presse le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, jeudi.

Ottawa met aussi sur pied un nouveau poste de Chef de conduite professionnelle et de culture, qui se chargera d’établir les «conditions propices» à une «transformation de culture» et à surveiller les efforts déployés en ce sens.

«Aujourd’hui, nous soulignons le début d’un vrai changement», a déclaré la secrétaire parlementaire du ministre Sajjan, Anita Vandenbeld.

Dans le budget de 2021, le gouvernement fédéral a inclus un investissement de près de 250 millions $ pour lutter contre les inconduites sexuelles dans l’armée, a-t-on rappelé.

Un air de déjà vu?

L’annonce du ministre Sajjan a toutefois des airs de déjà vu. En 2015 a été déposé le rapport Deschamps, rédigé par l’ex-juge à la Cour suprême Marie Deschamps, qui se nommait «Examen externe sur l’inconduite sexuelle et le harcèlement sexuel dans les Forces armées canadiennes».

L’examen externe avait été lancé par le gouvernement en place après une série de reportages dans les médias portant sur des cas d’inconduites sexuelles dans l’armée en 2014.

C’est à la suite de ce rapport que le chef d’état-major Jonathan Vance avait lancé l’opération HONOUR, un plan pour «prévenir et contrer» les inconduites sexuelles.

Le rapport Deschamps recommandait la mise sur pied d’un processus de plainte externe, hors de la chaîne de commandement, pour traiter les plaintes d’inconduites sexuelles. Cette recommandation n’a pas été mise en place.

Bombardé de questions à ce sujet, le ministre Sajjan, plaçant sa confiance entre les mains de Louise Arbour, a reconnu que le travail accompli jusqu’ici «n’est pas suffisant», et que ce genre de changement «ne se fait pas immédiatement».

Le député néodémocrate Alexandre Boulerice a qualifié le nouvel examen externe de «manoeuvre de diversion lâche pour se sortir de l'eau chaude».

La cheffe de cabinet pourrait témoigner

Cette annonce d’Ottawa tombe la veille de la prochaine rencontre du comité de la Défense, où les conservateurs prévoient déposer une motion pour assigner à témoigner Katie Telford, la cheffe de cabinet du premier ministre Justin Trudeau.

Mme Telford aurait été mise au courant de l’allégation visant l’ancien chef d’État-major Jonathan Vance dès 2018, selon un récent témoignage en comité d’Elder Marques, ancien conseiller principal du bureau de M. Trudeau.

Cette dernière révélation semble être corroborée par une série d’échanges de courriels et de lettres entre l’ex-ombudsman de l’armée, Gary Walbourne, et des fonctionnaires travaillant en étroite collaboration avec les plus hauts dirigeants du pays, incluant le ministre Sajjan.

Plus tôt cette semaine, le premier ministre Justin Trudeau a indiqué que son bureau était au courant de l’existence d’une plainte, mais que «personne n’était au courant que c’était une plainte #MeToo [#MoiAussi]» visant M. Vance.

Le ministre Sajjan a maintes fois expliqué avoir redirigé la plainte envers M. Vance vers les «autorités compétentes» pour qu’ils puissent faire la lumière sur la situation. Une enquête avait été ouverte, mais celle-ci a rapidement été abandonnée.

Le ministère de la Défense nationale et les FAC sont plongés dans l’embarras depuis le mois de février, lorsque Global News a révélé l’existence d’allégations d’inconduite visant le chef d’état-major à la retraite, Jonathan Vance.

Celui-ci avait pris sa retraite à la fin de 2020, et son remplaçant à la tête des FAC, l’amiral Art McDonald, a lui-même dû se retirer temporairement de son poste lorsque les médias ont révélé l’existence d’une allégation à son endroit.

Dès son entrée en poste, le chef d’état-major par intérim, Wayne Eyre, a souhaité redresser la situation.

«Nous devons saisir l’occasion que présente l’actuelle crise pour devenir une meilleure organisation. Nous devons rétablir la confiance là où elle a été trahie», avait-il affirmé dans une lettre adressée à ses troupes le mois dernier.