Joe Biden a rendu visite à l'ex-président Jimmy Carter

Le président américain Joe Biden et sa femme Jill Biden ont rendu visite jeudi, en Géorgie, à Jimmy Carter, qui occupa la Maison-Blanche de 1977 à 1981.

À l'occasion d'un déplacement dans cet État du Sud pour défendre son gigantesque plan d'investissements, le 46e président de l'histoire a retrouvé le 39e, lui aussi démocrate, dans la petite ville de Plains, où ce dernier vit avec sa femme Rosalynn depuis leur départ de Washington.

Il s'agissait de leur première rencontre depuis que Joe Biden a remporté l'élection présidentielle, en novembre 2020.

Rosalynn et Jimmy Carter «nous rappellent avec force que servir notre pays ne se limite pas à la fonction que l'on occupe», a déclaré un peu plus tard Jill Biden, avant de laisser la place à son mari lors d'un rassemblement dans la ville de Duluth.

«Les Carter poursuivent leur travail, rendant notre pays plus fort chaque jour, et nous sommes reconnaissants et honorés de leur amitié», a-t-elle ajouté.

Jimmy Carter, 96 ans, est le plus vieux président américain encore en vie, et Joe Biden est devenu, à 78 ans, le plus vieux président à entrer à la Maison-Blanche.

L'ancien président ne s'est pas montré devant les journalistes, mais sa femme Rosalynn, qui utilisait un déambulateur, a été aperçue aux côtés du couple Biden.

Jimmy Carter a souffert d'une série de problèmes de santé qui l'ont obligé à être hospitalisé plusieurs fois en 2019.

Après avoir quitté la Maison-Blanche, il a fondé le Carter Center en 1982, pour promouvoir le développement, la santé et la résolution des conflits à travers le monde.

En 1976, Joe Biden, alors jeune sénateur du Delaware, avait été l'un des premiers élus à soutenir Jimmy Carter dans sa course à la présidence.