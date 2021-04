Début de la vaccination de masse au Québec dès demain

La prise de rendez-vous pour la vaccination de masse contre la COVID-19 débutera dès vendredi au Québec avec les 50 ans et plus, et sera graduellement ouverte à toute la population adulte d'ici le 14 mai.

«D'ici deux semaines, toute la population adulte pourra prendre rendez-vous pour se faire vacciner», a indiqué le ministre de la santé Christian Dubé.

GRACIEUSETÉ/MINISTÈRE DE LA SANTÉ

C’est un «grand jour pour le Québec», a-t-il ajouté. La fin d’un «cauchemar» de vivre dans la crainte de manquer de doses, a ajouté le directeur national de la Santé publique, le Dr. Horacio Arruda.

«Ne pas avoir assez de vaccin était un cauchemar. C’était un cauchemar de devoir choisir qui pouvait être vaccinés, dans quel groupe prioritaire. Maintenant nous pouvons dire, j’ai un rêve, et ce rêve devient réalité», a-t-il dit.

Près de 2 millions de personnes devront prendre leur rendez-vous pour atteindre la cible de 75% de la population adulte vaccinée avec une première dose.

«Des livraisons importantes confirmées de doses de vaccin sont prévues au cours des prochaines semaines et permettront d’amorcer sous peu la vaccination de la population générale. Le nombre total de doses prévues est 2 517 080», indique le ministère de la Santé dans une communication écrite.

- 594 770 doses au cours de la semaine du 3 mai ;

- 458 640 doses au cours de la semaine du 10 mai ;

- 458 640 doses au cours de la semaine du 17 mai ;

- 458 640 doses au cours de la semaine du 24 mai ;

- 546 390 doses au cours de la semaine du 31 mai.

«Il n’y a plus aucun doute, on va réaliser notre objectif du 24 juin», s’est réjoui le ministre de la Santé Christian Dubé.

Le directeur de la campagne de vaccination contre la COVID-19, Daniel Paré, a indiqué que plusieurs solutions seront disponibles pour la population: vaccination à l’auto, heures allongées, accessibilité en fin de semaine.

Le Bas-Saint-Laurent en zone d'urgence

Le Bas-Saint-Laurent passe en zone d’urgence, sauf dans les MRC de la Matanie, de la Matapédia et de La Mitis à compter de la nuit de vendredi à samedi; les écoles primaires restent ouvertes.