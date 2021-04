Le Bas-Saint-Laurent en mesures spéciales d'urgence

Le Bas-Saint-Laurent se retrouvera en mesures spéciales d'urgence dès le 1er mai en raison de la situation préoccupante de la COVID-19 dans cette région.

• À lire aussi: Passage en zone d’urgence: le maire de Rimouski en beau fusil

Couvre-feu à 20 h, fermeture des commerces non essentiels, enseignement à distance au secondaire, ces mesures s’appliqueront sur tout le territoire, à l’exception des MRC de Matane, Matapédia et Mitis, a indiqué jeudi le ministère de la Santé, dans un communiqué.

On précise que ces mesures sanitaires exceptionnelles sont nécessaires afin de limiter au maximum les contacts non nécessaires entre les personnes.

«On n'est pas dans la même situation qu'on a vécue à Québec avec une augmentation exponentielle, mais on est dans une quantité importante de cas qui n'arrive pas à baisser», a expliqué le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, pour justifier ces mesures.

Contrairement à l’image de la «vague» souvent utilisée pour désigner l’explosion du nombre d’infections à la COVID-19 dans un secteur donné, le ministre préfère parler de «marée qui est en train de monter» pour le cas du Bas-Saint-Laurent.

Notons toutefois que les écoles primaires resteront ouvertes pour l’instant dans la région.

«C'est clair qu'il peut toujours y avoir des éclosions dans le milieu scolaire, on le sait, [mais] elles sont petites et on peut contenir très rapidement l'intervention», a précisé à ce sujet Christian Dubé.

«Au niveau primaire, c'est beaucoup plus difficile de faire du télé-enseignement, puis en plus c'est des territoires qui sont très mal couverts par les ondes internet», a-t-il ajouté.

Ces mesures seront en vigueur pour une période de deux semaines.

Cependant, comme la situation épidémiologique dans l’est du territoire n’est pas alarmante, les MRC de la Matanie, de Matapédia et de La Mitis ne sont pas touchées par ces mesures, ce qui réjouit le député de Matane-Matapédia.

«J’avais été à peu près le seul à demander qu’on scinde les régions en deux pour tenir compte des réalités du terrain», explique Pascal Bérubé.

Le maire de Rimouski Marc Parent ne mâche pas ses mots au sujet des résidents de la région qui ont fait fi des mesures sanitaires. «On vient de prendre un recul avec un petit groupe de personnes qui ont pensé d’abord et avant tout à eux, c’est tout à fait inacceptable», a-t-il confié en entrevue sur les ondes de LCN.

- Avec Katia Laflamme | TVA Nouvelles