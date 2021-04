Reprise progressive des chirurgies

Alors que les cas de COVID-19 diminuent au Québec, les activités chirurgicales reprennent progressivement dans les hôpitaux.

C'est le cas à l'Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil qui a fonctionné au tiers de sa capacité en début de pandémie. Ces salles d'opération sont désormais utilisées à 70 pour cent de leur capacité.

Le journaliste Harold Gagné a eu la chance de visiter les installations de ces salles d’opération, vous pouvez voir le reportage ci-dessus.

À l'Hôpital Pierre-Boucher, près de 5000 personnes sont en attente de chirurgies. C'est environ 800 de plus qu'il y a un an. Dans l'ensemble des trois hôpitaux de la Montérégie-Est, incluant Saint-Hyacinthe et Sorel, 9000 patients attendent ce qui représente une augmentation de 1000 personnes comparativement à l’an dernier.

«On a dû mettre de côté, à la première vague, beaucoup les cas de cataractes, les cas d'orthopédie, donc les cas de prothèse de hanche, de genou», mentionne Khedidja Chemmen, directrice adjointe chirurgie au CISSS de la Montérégie-Est.

La liste d'attente a pu augmenter parce que de nombreux patients n'ont pas consulté leur médecin de famille, craignant la COVID, et n'ont pas été recommandés à des médecins spécialistes.

Rappelons que dès la première vague, à l’hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, le centre hospitalier a été réaménagé pour accueillir des malades infectés par la COVID-19.

Pendant un certain temps, l’hôpital pouvait compter jusqu'à 115 cas du coronavirus hospitalisés. Cela a eu naturellement un impact majeur sur les activités chirurgicales et sur le bloc opératoire.