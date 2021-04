Violence conjugale: 19,8 millions $ pour soutenir les organismes aidant les hommes

À la suite des 10 féminicides survenus en moins de trois mois et en raison de la pandémie qui a exacerbé la détresse, Québec a annoncé jeudi un soutien aux organismes venant en aide aux hommes violents.

Le gouvernement Legault injecte 19,8 millions $ pour réduire les délais au sein des ressources accueillant les hommes ayant des comportements violents.

On souhaite aussi accroître les services en permettant l’embauche de travailleurs supplémentaires pour aider ces hommes ayant des enjeux d’impulsivité, de contrôle ainsi que de violence conjugale et familiale.

Cette enveloppe de près de 20 millions s’ajoute aux 222,9 millions $ sur cinq ans consentis la semaine dernière dans le cadre de la lutte à la violence conjugale, ainsi qu’aux 92 millions $ pour soutenir les maisons d’aide et d’hébergement de première étape.

«Pour briser le cycle de la violence conjugale, il faut miser notamment sur la disponibilité de ressources d'aide aux hommes violents. C'est là un maillon fondamental, qu'il ne faut surtout pas négliger. Le travail accompli par les organismes œuvrant auprès des hommes est admirable. Mais ils ont besoin de ressources accrues pour mieux intervenir, et surtout plus rapidement, lors de situations de crise», a dit le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

