Cinq ans après, des fonctionnaires fédéraux subissent encore les méfaits de Phénix

La période pour produire sa déclaration fédérale de revenu qui, sauf exception, est maintenant terminée ravive le cauchemar des fonctionnaires victimes des sérieuses ratées du système de paie Phénix, mis en place en avril 2016. C'est le cas de Marie-Ève Ricard de Shawinigan qui incarne l'une des pires situations au Canada.

«À chaque fois qu'il faut faire les impôts, c'est un stress. C'est un stress de faire un rapport d'impôt avec des chiffres qui peuvent bouger. Je peux recevoir des lettres de recouvrement n'importe quand. Je peux recevoir des appels de Revenu Québec aussi», se désole la fonctionnaire dont le chemin de croix dure depuis cinq ans.

Le bilan des erreurs qui l'affligent est très lourd. Marie-Ève Ricard s'était notamment vu accorder un faux trop-payé de 44 000$. On lui a ensuite imposé une saisie de sa paie, et elle a reçu une fausse paie de vacances de 20 000$.

Neuf fois depuis cinq ans il a fallu lui émettre un T-4 amendé. Trois avances de fonds sur quatre ont été erronées. Un jour elle a été envoyée par erreur à la retraite. Elle a remboursé les derniers 5000 $ qu'on lui réclamait, mais l'argent n'a jamais été transféré au Receveur général du Canada. Elle conteste toujours devoir ce montant à son employeur.

Selon le Syndicat des employés de l'impôt, le nombre de victimes de Phénix a sensiblement diminué au fil du temps sauf que les cas qui restent sont beaucoup plus compliqués à régler.

«Ça engendre un niveau de détresse quand on est pris dans une affaire comme ça», déplore le responsable syndical Patrick Bertrand. On ne sait pas où on s'en va. On appelle. On n'a pas de réponse. On ouvre un billet. On ouvre un autre billet et après quand tu es tanné d'ouvrir un billet, tu appelles à la Rémunération et que font-ils; ils ouvrent un billet.»

Le gouvernement Trudeau assure maintenir les efforts pour endiguer les méfaits de Phénix surtout en pleine crise pandémique.

«Encore plus au niveau de la crise, on est là pour eux. 75 % des cas ont été réglés et là on vient de mettre près de 50 millions $ dans le dernier budget», a commenté le ministre Pablo Rodriguez.