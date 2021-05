Hospitalisations liées à la COVID-19: un mois éprouvant pour le réseau de la santé

Le mois d’avril a été particulièrement éprouvant pour le réseau de la santé québécois alors que 1662 hospitalisations en lien avec la COVID-19 ont été recensées.

De ce nombre, près de la moitié (765) ont été des personnes de 59 ans et moins. La situation est d’autant plus préoccupante puisque les 30 à 59 ne représentent pas moins de 675 de ces 765 hospitalisations. Les 60 à 69 représentent toutefois le groupe d’âge le plus touché avec 375 hospitalisations durant le dernier mois.

La situation n’a pas été rose non plus aux soins intensifs où 396 patients ont été admis. Dans cette catégorie, le groupe le plus touché est encore les 60 à 69 ans avec 126 patients. Avec 100 personnes admissent aux soins intensifs, les 50 à 59 sont le deuxième groupe d’âge le plus impacté.

Dans ce même mois d’avril, 237 personnes ont perdu la vie après avoir contracté le coronavirus. Soixante-quatorze d’entre eux ont été des personnes de 80 à 89 ans.

Les plus jeunes ne sont pas non plus épargnés par le virus alors qu’une trentaine de personnes de 19 ans et moins ont dû être hospitalisées. Vingt d’entre elles avaient moins de 9 ans. Une personne âgée de 10 à 19 ans est décédée, tandis que 3 enfants de 9 ans et moins ont été admis aux soins intensifs.