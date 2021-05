Isabelle Hudon à la tête de la BDC

L’ambassadrice du Canada en France et à Monaco, Isabelle Hudon, a été nommée présidente et cheffe de la direction de la Banque de développement du Canada (BDC), a annoncé l’institution vendredi.

Mme Hudon deviendra ainsi, le 10 août prochain, la première femme à occuper le poste de PDG de la BDC.

Elle prendra la place de Michael Denham, un chef d’entreprise issu du privé qui avait pris la tête de la BDC en 2015.

Le premier ministre Justin Trudeau a salué sa nomination lors d’une conférence de presse, vendredi. «Sa feuille de route dans le milieu des affaires, autant au Canada qu’à l’international, fait d’elle la personne idéale pour ce rôle», a-t-il affirmé.

«Dans son rôle actuel, l’ambassadrice Hudon a su mener de nombreuses initiatives de diplomatie économique et, entre 2017 et 2020, les échanges commerciaux entre le Canada et la France ont connu une hausse de 30%», a ajouté M. Trudeau.

«Elle apporte à BDC des décennies d’expériences en entreprise, ayant siégé au conseil d’administration de plusieurs grandes organisations canadiennes, comme Hydro-Québec, le Conseil des arts du Canada et Holt Renfrew», a indiqué la Banque par voie de communiqué.

Isabelle Hudon occupe le poste d’ambassadrice depuis 2017.

La ministre fédérale de la Petite entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, Mary Ng, s’est aussi réjouie de cette nomination.

«À titre de première femme ambassadrice du Canada en France, Mme Hudon a passé les quatre dernières années à renforcer les liens commerciaux et interpersonnels entre les deux pays. Les relations entretenues par notre gouvernement avec la France n’ont fait que s’améliorer grâce à son travail», a-t-elle réagi.