L’expérience Charlotte Cardin

Pour souligner la sortie de son premier album, Phoenix, Charlotte Cardin a présenté jeudi soir un événement virtuel payant, acheté par plus de 15 000 personnes, qui a démontré toute l’étendue de son talent.

On se demandait de quoi aurait l’air The Phoenix Experience, annoncé comme un « événement virtuel en direct ». On a eu la réponse dès les premières secondes.

Charlotte Cardin se trouvait alors immobile dans une cuisine, le regard dans le vide, perdue dans ses pensées. Le résultat visuel, aux allures cinématographiques, était très léché.

Cette expérience virtuelle n’était donc pas véritablement en direct. Dans les faits, les prestations ont dû être tournées à l’avance, à Montréal durant deux jours, en raison d’une diffusion dans les différents fuseaux horaires à la grandeur du globe.

Parmi les moments forts de cet événement, on a eu droit à un duo improbable sur XOXO entre Charlotte et... une colombe (générée par ordinateur). Le moment, très poétique, a vraiment donné le ton à la soirée.

En fin de parcours, après quelques chansons livrées avec ses deux habituels musiciens, Mathieu Sénéchal et Benjamin Courcy, Charlotte s’est retrouvée assise sur une chaise, avec sa guitare, entourée de dizaines de chandelles. L’effet visuel était sublime.

Expérience stimulante

Puis, c’est au piano, entourée de nombreux choristes, que Charlotte a offert la très belle Anyone Who Loves Me. Une puissante performance qui nous a donné des frissons.

« Travailler sur ce livestream a été une des expériences les plus artistiquement stimulantes de ma vie, a écrit Charlotte sur son compte Instagram. [...] Je suis tellement reconnaissante d’avoir une équipe si incroyable à mes côtés pour créer ces moments. Mon cœur explose. »

►L’événement virtuel The Phoenix Experience sera accessible en ligne jusqu’à dimanche au charlottecardin.com