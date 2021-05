Un règlement approuvé dans deux actions collectives contre PayPal

Deux actions collectives portées à la Cour supérieure du Québec et la Cour supérieure de justice de l’Ontario se sont soldées par une entente de règlement avec la plateforme de paiement en ligne PayPal, qui devra verser près de 10 millions $.

En décembre dernier, l’entreprise PayPal avait accepté de verser 10 millions $ dans le cadre d’un règlement visant à mettre fin à ces actions collectives intentées contre elle. Ce règlement devait toutefois être approuvé avant que la somme soit versée.

Il a été approuvé le 26 février en Ontario et le 25 mars au Québec, a-t-il été indiqué vendredi par voie de communiqué.

«Les honoraires des avocats des demandeurs approuvés par la Cour, les coûts associés à la gestion du règlement, et le prélèvement du Fonds d’aide aux recours collectifs de l’Ontario, seront déduits du montant du règlement», a précisé le cabinet d’avocats responsables de la demande ontarienne.

Près de 1,85 $ par personne seront donc reversés aux demandeurs admissibles directement dans leur compte PayPal.

En contrepartie du règlement, la plateforme de paiement a obtenu des quittances des membres du groupe.

L’entreprise américaine avait été accusée d’avoir facturé à ses utilisateurs canadiens des frais de conversion de devises qui étaient plus élevés que ce qui était permis dans ses contrats d’utilisation, pour la période de janvier 2017 à août 2018. Les demandeurs avaient également affirmé que PayPal avait effectué des conversions de devises sur des achats et des virements entre 2006 et août 2018, alors qu’elle n’en avait pas l’autorisation.

PayPal avait alors nié toute responsabilité dans ce dossier ainsi que la véracité des allégations.