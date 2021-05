Un salaire de 15 $ l’heure pour extirper des milliers de Québécois de la pauvreté

Le salaire minimum va croître de 0,40 $, samedi, au Québec, pour atteindre 13,50 $ l’heure, mais des organisations continuent de réclamer une rémunération de base de 15 $ l’heure pour permettre à des centaines de milliers de travailleurs de s’extirper de la pauvreté.

C’est le cas de la campagne 5-10-15, qui regroupe notamment le Front de défense des non-syndiquéEs, le Collectif pour un Québec sans pauvreté ainsi que plusieurs grands syndicats, comme la CSN et la CSQ.

Les partenaires de la campagne 5-10-15 ont qualifié vendredi la hausse du salaire minimum de «ridicule», disant que le Québec «traîne de la patte» et qu’il n’aide pas les travailleurs ayant une faible rémunération à améliorer leur sort.

«Une augmentation de 40 cents du salaire minimum représente tout juste une augmentation de 14 $ par semaine pour une personne qui travaille 35 heures! C'est nettement insuffisant pour permettre aux gens de sortir de la pauvreté!» a dit Virginie Larivière, qui est co-porte-parole de la campagne 5-10-15, dans un communiqué.

Près de 450 000 Québécois gagnent moins de 15 $ l’heure et 287 000 ont droit à un salaire de 13,50 $ ou moins, dont 164 700 femmes.

Le gouvernement Trudeau a indiqué lors du dépôt de son budget 2021 qu’il compte établir un salaire minimum fédéral de 15 $ l’heure.

Une hausse de 3,1 %

Pour sa part, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a indiqué que l’augmentation de 0,40 $ de l’heure du salaire minimum équivaut à une hausse de 3,1 % et permet d’atteindre la cible d’un ratio de 50 %, en 2021-2022, entre le taux général du salaire minimum et le salaire horaire moyen.

Selon le gouvernement Legault, «cette augmentation respecte la capacité de payer des entreprises, tout en limitant les coûts liés au taux de roulement de la main-d'œuvre», en plus de tenir compte de l'impact de la pandémie sur l'économie.

Mais la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) n’est pas du même avis.

«Bien évidemment, il est primordial de soutenir les personnes à faible revenu, surtout en période de crise. Mais une hausse du salaire minimum aura également des impacts négatifs sur les PME», a dit François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

«Le gouvernement pourrait privilégier d’autres mesures pour lutter contre la pauvreté, comme la bonification du montant personnel de base, les primes au travail ou encore les crédits d’impôt ciblés pour les travailleurs. Tout en bénéficiant à ceux qui en ont besoin, ces approches auraient l’avantage de ne pas exercer une pression supplémentaire sur les PME en grande difficulté», a-t-il enchaîné.

Le ministre Boulet a dit que la hausse du salaire minimum visait à permettre aux travailleurs à faible revenu d’accroître leur pouvoir d’achat, dans un monde où les prix ont beaucoup augmenté ces dernières années, notamment pour se nourrir et se loger.

«La situation actuelle de la crise sanitaire ayant des répercussions sur l'ensemble du marché du travail, nous avons pris en considération ces enjeux afin de déterminer l'augmentation cette année», a dit le ministre Boulet. Cette hausse nous permet de diminuer la pauvreté, sans nuire à la compétitivité des entreprises, notre objectif étant que toutes et tous puissent participer à notre enrichissement collectif.»

Soulignons par ailleurs que le salaire minimum payable aux salariés rémunérés au pourboire augmentera de 0,35 $ à 10,80 $ l'heure.