Vaccination à Québec: possible de dépasser l’objectif de vaccination

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale croit pouvoir vacciner toutes les personnes qui le souhaitent, et pas seulement 75 % d’entre elles, d’ici le 24 juin, « si les allocations de doses le permettent ».

En date de vendredi, 36,6 % de la population régionale a reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19. Pour atteindre la cible de 75 % des 59 ans et moins, il reste 146 000 personnes à vacciner.

« Mais nous ne nous arrêterons pas à 75 % [...] nous pourrions arriver à vacciner tout le monde avant le 24 juin, si les allocations de doses le permettent », estime Mélanie Otis, porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Pour y arriver, les heures d’ouverture des centres de vaccination pourraient être allongées et des rendez-vous pourraient être ajoutés sans problème.

Plus de doses

D’ailleurs, un millier de doses du vaccin AstraZeneca de plus doivent être acheminées samedi au centre de vaccination de masse de L’Ancienne-Lorette. Les personnes de 45 ans et plus pourront prendre rendez-vous en ligne dimanche et lundi.

« [Ça permettrait] ainsi de devancer leur vaccination d’au moins deux semaines », précise la porte-parole du CIUSSS.

Mme Otis profite d’ailleurs de l’occasion, à l’approche de la période des vacances, pour souligner le besoin de vaccinateurs.

« Nous invitons les gens [et les] étudiants [...] qui veulent travailler avec nous à cette opération historique à déposer leur candidature sur jecontribue. »

Propagation stable

Dans la Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches, on recensait vendredi 226 nouveaux cas, dont 109 provenaient de Québec.

Si la propagation du virus est moindre cette semaine par rapport à la précédente, on semble avoir atteint un certain plateau.

Par ailleurs, la diminution rapide des hospitalisations à Québec se poursuit. Les hôpitaux désignés de la région ont sept patients de moins à traiter depuis le dernier bilan. On observe aussi une baisse de trois hospitalisations en Chaudière-Appalaches.

On déplore toutefois cinq décès de plus dans l’ensemble des deux régions.

La région de Québec compte neuf centres de vaccination de masse, deux pôles de vaccination en entreprise, des équipes mobiles et la possibilité d’être vacciné en pharmacie.