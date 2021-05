Un peu plus de cas au Québec et 900 Ontariens aux soins intensifs

Le nombre de cas a légèrement augmenté au Québec, samedi, alors que la situation a continué de se corser en Ontario où 900 patients se trouvent maintenant aux soins intensifs, du jamais vu depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Quelque 1101 autres Québécois ont été infectés et sept décès viennent assombrir le bilan, dont un survenu au cours des 24 dernières heures. À ce jour, 350 874 infections ont été compilées ainsi que 10 933 pertes de vie.

Les hospitalisations ont à nouveau diminué (578, -13) et les équipes des soins intensifs à travers la province ont aussi moins de pression en raison d’une baisse du nombre de lits occupés (159, -5). Plus de 39 000 tests de dépistage ont été réalisés en date du 29 avril et plus de 63 000 Québécois ont été inoculés vendredi, pour un total de 3,17 millions de doses administrées.

«Vaccination: pour une deuxième journée consécutive [200 000] rendez-vous ont été pris [vendredi]. Il y a encore des places disponibles dans les 7 prochains jours pour les 50 ans et +. Il reste deux jours aux 50+ pour prendre [un rendez-vous] avant l’ouverture aux 45+ lundi», a indiqué sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Les cas demeurent stables à Montréal (308 cas), en Montérégie (135 cas), dans la Capitale-Nationale (123 cas) et dans Chaudière-Appalaches (104 cas).

Record de patients aux soins intensifs en Ontario

En Ontario, les cas ont diminué d’environ 500, samedi, mais la province la plus peuplée a atteint une nouvelle marque avec 900 patients aux soins intensifs, ce que craignaient les autorités qui en ont plein les bras.

Bien qu’on parle de moins de nouvelles infections (3369 cas et 29 décès), l’Ontario compte 2152 personnes hospitalisées, dont 637 (+5) qui reçoivent de l’oxygène et les 900 (+17) aux soins intensifs.

Toronto (1050 cas) est toujours le principal foyer d’infection en Ontario, devant ses régions immédiates que sont Peel (819 cas) et York (286 cas).

Explosion de cas en Nouvelle-Écosse

Si la situation demeure sous contrôle à Terre-Neuve-et-Labrador (5 cas), il en est tout autrement en Nouvelle-Écosse, où on a comptabilisé un record de 148 cas en 24 heures.

«Nous nous attendions à un grand nombre de cas aujourd'hui alors que le laboratoire rattrape l’arriéré», a déclaré le premier ministre Iain Rankin, par communiqué.

«Le décompte des cas aujourd'hui renforce la nécessité pour les gens de rester à la maison autant que possible, de ne sortir que pour des raisons essentielles et de suivre de près les restrictions», a-t-il ajouté.

Le Manitoba (266 cas et 2 décès), la Saskatchewan (226 cas et 3 décès), l’Alberta (2433 cas et 1 décès), le Nouveau-Brunswick (18 cas) et le Nunavut (8 cas) ont aussi mis leurs données à jour.

En soirée, le Canada comptait 1 227 035 cas cumulés (+7610) et 24 261 décès (+42).

La situation au Canada

Ontario: 466 733 cas (8079 décès)

Québec: 350 874 cas (10 933 décès)

Alberta: 193 167 cas (2083 décès)

Colombie-Britannique: 129 482 cas (1581 décès)

Saskatchewan: 41 360 cas (494 décès)

Manitoba: 38 995 cas (976 décès)

Nouvelle-Écosse: 2575 cas (67 décès)

Nouveau-Brunswick: 1933 cas (36 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1081 cas (6 décès)

Nunavut: 509 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 181 cas

Yukon: 81 cas (2 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 51 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 227 035 cas (24 261 décès)