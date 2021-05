Intervention policière : comment disperser des manifestants

Les policiers sont rapidement intervenus à la manifestation anti-capitaliste à Montréal samedi pour éviter que la situation devienne hors de contrôle.

«Il y a avait des signes précurseurs comme des refus de communiquer quand les journalistes posent des questions, les policiers essaient de parler aux manifestants» mentionne l’ex-capitaine de la Sûreté du Québec maintenant à la retraite, Mario Berniqué

Contrairement aux deux autres manifestations durant la journée, dès le premier débordement, les policiers ont dispersé la foule.

Ceci serait entre expliqué par le manque de coopération des manifestants anti-capitaliste.

«Les gens sont tous habillés en noir, c’est des gens qui s’habillent en conséquence, ils sont plus difficiles à identifier et il se prépare à faire des coups. Dès que le groupe est dissipé, ils s’en vont à gauche et à droite, c’est évident qu’ils s’en vont faire des activités criminelles», souligne l’ex-capitaine de la SQ.

PHOTOS THIERRY LAFORCE/ AGENCE QMI.

Les policiers ont utilisé une stratégie qui se nomme le pont qui consiste à diriger les manifestants vers des endroits qui sont plus sécuritaires comme des parcs et non près de commerces ou des dommages pourraient être causé.

«Une fois que les gens sont dispersés, le but c’est de défaire le noyau pour qu’ils quittent et prennent leur voiture. Tu dois travailler en groupe pour ne pas te faire cerner non plus. Le but c’est de mettre fin à la manifestation qui a été annoncée verbalement à la foule», rappelle Mario Berniqué en entrevue à LCN.