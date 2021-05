Grève des enseignants dans une quinzaine de cégeps le 13 mai

Les cours vont être suspendus dans une quinzaine de cégeps de la province le 13 mai prochain alors que des enseignants vont faire la grève.

Les syndicats affiliés à la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ) ont en effet entériné la tenue de ce nouveau moyen de pression, vendredi.

Il s’agit dans les faits d'une deuxième journée de grève après celle exercée le 30 mars dernier.

Les syndiqués justifient ce débrayage par la «stagnation des négociations pour la majorité des 500 000 employé.e.s de l'État».

«Après 18 mois de discussion avec le Comité patronal de négociation des collèges (CPNC) et le Conseil du trésor, il est temps qu'un déblocage s'opère aux tables de négociation», a dit Lucie Piché, présidente de la FEC-CSQ, dans un communiqué.

«Considérant les visées patronales sur notre liberté académique, l'absence d'avancées significatives dans les échanges portant sur la précarité (secteur régulier et formation continue), le soutien nécessaire pour les étudiantes et étudiants en situation de handicap ou à besoin particulier ou encore le nécessaire encadrement de la formation à distance, il nous apparait incontournable de réaffirmer haut et fort nos revendications, et cela, en toute solidarité avec les collègues du réseau collégial», a-t-elle ajouté.