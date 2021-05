Tragédie de Saint-Jean-Vianney: des survivants marqués à vie

Même 50 ans après la tragédie de Saint-Jean-Vianney, les survivants demeurent marqués par ce mardi de mai 1971 où des parents, des enfants, des amis ont été emportés dans une coulée de boue qui a décimé des familles entières.

Chaque année, le 4 mai ramène à la surface des souvenirs gravés dans la mémoire de Rolande Lavoie, Denys Claveau, Chantale Arseneault et Gilles Gaudreault.

Le Journal est allé à leur rencontre, sur les lieux du village qui a aujourd’hui disparu. La végétation a repris le dessus. Il ne reste que quelques vestiges qui prouvent qu’il a déjà existé.

Photo Agence QMI, Roger Gagnon

Chantale Arsenault avait huit ans. Ses souvenirs lui reviennent « par flashs ». « Maman, ma sœur et moi, on dormait. Le téléphone a sonné et on nous disait de quitter la maison. Il fallait tout évacuer. On est sorties dans la rue. J’ai pris ma mère par la main. J’avais peur que la terre s’ouvre. »

Ce qu’elle ignorait, c’est que, plus loin, sa sœur aînée Diane était emportée par le torrent meurtrier avec son mari Gilles et leur bébé d’un an et demi, Annie. Diane était enceinte de cinq mois.

Photo d'archives

« Les maisons tombent ! »

Gilles Gaudreault avait invité des amis à regarder le hockey chez lui. Le Canadien était en finale de la Coupe Stanley. Il sait que le match lui a probablement sauvé la vie, comme plusieurs de ses voisins qui avaient décidé de veiller plus tard, un soir de semaine. Les coups ont résonné à la porte. C’était la panique, il fallait sortir. « On ne voyait rien. Il y avait une buée épouvantable. On ne savait même pas par où aller. Le monde criait : “Les maisons tombent !” »

« Nous nous sommes promis de ne jamais oublier d’où nous venions et des temps heureux qui ont bercé nos jeunes années », écrit Rolande Lavoie dans un magazine qu’elle a préparé pour le cinquantenaire. La dame a consacré une grande partie de sa vie à préserver la mémoire de Saint-Jean-Vianney.

Photo Agence QMI, Roger Gagnon

Pour elle, fille du maire de l’époque, Lauréat Lavoie, la tragédie a été doublement pénible. « Mon père a été tenu responsable. Ça a été difficile pour nous. Il a porté ça toute sa vie. Il n’a plus été le même par la suite. » Des citoyens avaient reproché au maire de ne pas avoir été alerté par un petit glissement survenu quelques jours plus tôt.

Photo d'archives

Malgré les souvenirs douloureux, et la perte d’êtres chers, Mme Lavoie revient sur les lieux chaque année avec ses petits-enfants, pour que Saint-Jean-Vianney ne tombe pas dans l’oubli.

Écoutez Rolande Lavoie, fille du maire de Saint-Jean-Vianney à l’époque du drame

Citoyens déplacés

Maintenant, « c’est un no man’s land », illustre Denys Claveau. Après la décision du gouvernement de fermer le village, 1700 personnes ont été déplacées, avec leurs maisons. On a retiré les fondations. Il ne reste que les marches du perron de l’église, des routes crevassées et l’îlot d’une station-service.

Photo d'archives

Chantale Arseneault essaie de « mettre de la douceur » sur ses souvenirs. L’été, le chant d’un oiseau ou l’odeur des petites fraises la ramènent à son enfance. Quand nous passons devant le terrain où s’érigeait sa maison, elle sourit. « On était bien, ici. »

QUE S’EST-IL PASSÉ ? LA TRAGÉDIE D’HEURE EN HEURE

4 mai 1971

Durant la soirée, plusieurs résidents veillent pour regarder la diffusion du match de la finale de la Coupe Stanley, qui oppose le Canadien de Montréal aux Blackhawks de Chicago.

Peu avant 22h45

Gorgé d’eau de pluie printanière et érodé par un petit ruisseau qui coule à proximité, le sol de Saint-Jean-Vianney commence à s’effondrer, emportant les premières maisons dans l’abîme, 30 mètres plus bas.

22h45

Premier appel à la Sûreté du Québec.

22h55

Plusieurs citoyens affolés cognent aux portes des maisons, appellent les résidents, pour leur demander de sortir, les sauvant d’une mort certaine.

Quelques minutes plus tard, le village est plongé dans l’obscurité, en raison d’une panne électrique.

22h55

Le chauffeur d’autobus Jules Girard, qui ramenait au village des travailleurs d’Alcan, arrête son véhicule au bord de l’abîme et crie à ses passagers de sortir de toute urgence. Ils évacuent juste à temps : l’autobus est emporté en même temps que la rue Stanley.

23h10

Les policiers arrivent sur les lieux. La nuit est très anxiogène pour les citoyens qui cherchent leurs proches.

5 mai 1971

5h

Au petit matin, on constate les dégâts. Le cratère s’étend sur 1100 m de longueur par 600 m de largeur et de 15 à 30 mètres de profondeur. Trente et une personnes ont péri, dont la moitié étaient des enfants, 12 victimes n’ont jamais été retrouvées, 42 maisons ont été emportées, de même que le pont des Terres rompues. La « coulée d’argile liquéfiée » a rejoint le Saguenay via la rivière aux Vases. Les hélicoptères militaires survolent les lieux du sinistre. Les autorités tentent de retenir des parents qui veulent descendre dans le gouffre pour retrouver leurs enfants.

Photo d'archives

6 mai 1971

Le premier ministre Robert Bourassa se rend sur les lieux du sinistre. Il survole le site à bord d’un hélicoptère des Forces armées canadiennes. Il rencontre le maire, Lauréat Lavoie, et le conseil.

Le maire prononce un discours dans lequel il dit vouloir rebâtir sa ville, qu’il ne veut pas voir devenir un village fantôme.

27 mai 1971

Le secteur de Saint-Jean-Vianney est déclaré zone sinistrée perpétuelle et le premier ministre Bourassa annonce la fermeture du village.

De juin à décembre 1971

Au total, 215 maisons sont déplacées vers Shipshaw et vers le plateau Deschênes, à Arvida, marquant la fin de Saint-Jean-Vianney.