Un ex-toxicomane revient payer son repas huit mois plus tard

Les propriétaires d’un restaurant d’Anchorage, en Alaska, ont eu toute une surprise cette semaine alors qu’un client, qui était parti sans payer son repas il y a huit mois, est venu se racheter.

L’individu en question, qui a décidé de demeurer anonyme, a laissé une note au couple de restaurateurs dans laquelle il expliquait que huit mois plus tôt, il était aux prises avec d’importants problèmes de dépendance. Une journée de septembre dernier, l’homme a donc mangé au restaurant, mais est parti sans payer sa facture.

Dans son message aux propriétaires, il affirme être profondément désolé et assure regretter amèrement son geste. Ce dernier ajoute avoir entrepris une cure de désintoxication et indique qu’il est sobre depuis sept mois et demi.

En plus de la petite note, l’homme a remis de l’argent aux restaurateurs, en espérant pouvoir réparer son geste.

Très émus, les propriétaires du restaurant ont avoué qu’en 35 ans, ils n’avaient jamais vu quelqu’un partir sans payer, puis venir se racheter par la suite.

Le couple souhaite à l’individu de poursuivre avec succès sa désintoxication.