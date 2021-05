Commission sur les droits des enfants: le rapport Laurent déposé lundi

Le rapport Laurent de la commission sur les droits des enfants va être dévoilé lundi, près de deux ans après le décès de la «fillette martyre», à Granby.

La grand-mère et l’avocate de la mère sont cependant sceptiques sur l’évocation de changement positif.

«Qui est responsable lorsqu’il y a des erreurs? Qui est responsable lorsqu’une petite fille est décédée, il y a deux ans, dans des conditions atroces?», a déclaré Me Valérie Assouline, avocate de la mère de la fillette de Granby.

«On espère que la commission Laurent va faire des changements, même si on a des gros doutes là-dessus », a souligné la grand-mère de la fillette.

La commission avait recommandé dans un rapport préliminaire déposé en mars 2021 la création d’un poste de directeur national de la protection de la jeunesse, qui a été confié à Catherine Lemay.

«C’est mettre à jour la loi de la protection de la jeunesse. C’est une loi qui est vieille de 40 ans. On veut vraiment changer les choses pour que la prévention devienne la partie la plus importante. Intervenir tôt et prévenir les signalements », a confié Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux.

Depuis ce tragique évènement, le gouvernement du Québec a injecté 200 millions $ pour soutenir la jeunesse, en plus d’embaucher 400 intervenants pour venir combler au manque à la Direction de la protection de la jeunesse.