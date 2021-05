Couvre-feu à 21h30 dès lundi à Montréal et Laval

Face à la situation épidémiologique qui s’améliore, le couvre-feu repassera à 21 h 30 à Montréal et à Laval dès demain.

Plusieurs personnes interrogées par TVA Nouvelles ont affirmé être satisfaites de ce changement.

Certaines personnes ont expliqué que cette heure et demie supplémentaire permettra plus de latitude en revenant du travail pour faire certaines activités, comme du sport ou les courses.

D’autres ont aussi expliqué que les beaux temps qui arrivent rendaient plus difficile le respect du couvre-feu.

« C’est vrai que plus le soleil va se coucher tard, plus on va vouloir sortir, donc c’est bien. Et avec le nombre de cas qui diminue, c’est bien je trouve », a affirmé une passante en entrevue.

Rappelons qu’en plus du couvre-feu qui sera repoussé, les 45 ans et plus pourront aussi prendre leur rendez-vous pour se faire vacciner.