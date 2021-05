François Legault demande aux syndicats d'intensifier les négociations

Le premier ministre a lancé un appel aux syndicats lors d’un point de presse, dimanche après-midi, pour intensifier les négociations dans les secteurs public et parapublic qui sont en suspens depuis plusieurs semaines.

« Des négociations qui n’aboutissent pas n’aident en rien nos employés et nos concitoyens », a affirmé le premier ministre.

Le premier ministre québécois avait convoqué les chefs des grandes centrales syndicales, soit la FTQ, la CSN, la CSQ, la FIQ et l’APTS, dimanche, dans le but de faire débloquer les négociations dans les secteurs publics et parapublics.

« On vit une crise qui nous oblige à travailler tous ensemble pour le bien des citoyens », a-t-il renchérit en parlant de la crise sanitaire qui dure depuis plus d’un an.

«Nos offres sont raisonnables », a affirmé le premier ministre en conférence de presse, les qualidiant même de « généreuses. »

Questionné à savoir pourquoi la rencontre de dimanche a été convoquée, François Legault explique qu’il trouvait important de mettre au clair certaines attentes des syndicats. « On n’en a pas plus d’argent », a-t-il soutenu.

Même si les syndicats demandent plus d’argent, François Legault explique que les offres sur le table ne seront pas bonifiées à ce niveau.

Le premier ministre était accompagné de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel lors du point de presse.

« J’invite les syndicats à mettre les bouchées doubles aux tables de négociations. Mes équipes sont prêtes dès maintenant à intensifier les rencontres », a-t-elle précisé.

«Pour nous, il est fort important d'accélerer les négociations et de parvenir à des ententes dans les prochaines semaines », a aussi précisé Sonia Lebel.

Questionné face à son échéancier, François Legault a affirmé qu'il espérait que des ententes soient conclus dans deux à trois semaines.

Les dernières offres patronales déposées le 31 mars dernier proposaient différentes grandes lignes dans les secteurs de la santé et de l’éducation, notamment l’augmentation de la rémunération des employés de ces secteurs.

L’embauche de près de 14 000 employés dans le domaine de la santé, dont 3500 infirmières, et l’ajout de professionnels pour appuyer les élèves en difficulté dans les écoles font également partie de ces propositions.

Les conventions collectives sont aussi échues depuis un an.

Rappelons que le gouvernement en est venu à des ententes avec les enseignants, dont la FAE, plus tôt cette semaine.

« Je suis très contente de l'entente avec la FAE », a affirmé Sonia Lebel dimanche.

Réactions des syndicats

À la suite de la rencontre avec François Legault et Sonia Lebel, les principaux syndicats ont réagit de manière unanime avec déception. Ils ont estimé qu'il était possible que des réglements aient lieu dans les prochaines semaines, mais que des choses devaient changer.

Daniel Boyer, président de la FTQ, a affirmé par voie de communiqué qu'il s'agissait «encore d'un exercice de relation publique.»

« Oui nous sommes prêts à accélérer les échanges, mais encore faut-il que les négociateurs patronaux aient les mandats de faire bouger les choses, ce n'est visiblement toujours pas le cas », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas ça négocier de bonne foi », a-t-il complété lors d'une conférence de presse à la sortie de la rencontre avec le premier ministre et la présidente du Conseil du Trésor.

Du côté de la CSN, on a tenu à préciser certains faits :« En fait c’est le même discours qu’en décembre 2019, pourtant le monde a bien changé depuis ce temps là », a affirmé la vice-présidente, Caroline Senneville.

«Nous allons répondre présent à une véritable négociation », a renchérit Mme Senneville. « La vraie "job" de négociation, c’est aux tables qu’elle se fait, pas en conférence de presse », a conclut la vice-présidente lors du point de presse.

La présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Nancy Bédard, insiste : contrairement à ce qu'a affirmé le premier ministre dans son point de presse, elle n'a pas reçu d'offre salariale bonifiée. Actuellement, c'est toujours le 5 % d'augmentation salariale sur trois ans qui est sur la table, explique-t-elle.

« Il peut bien essayer de mettre de la pression sur les syndicats, mais pour la FIQ, la balle est déjà dans la cours du gouvernement, » a lancé la présidente de la FIQ, Nancy Bédard.

« Ça presse, y'a urgence d'agir, et on est prêt à mettre les heures qu'il faut pour y arriver », a indiqué Mme Bédard.

Sonia Éthier, présidente de la CSQ, déclare que « le gouvernement persiste et signe avec des offres qui ne permettent pas d'attirer et de retenir la majorité du personnel dans les établissements scolaires, de santé et les cégeps.»

« Les services publics ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Il faudrait que le gouvernement arrête de gérer les services publics comme si c'était une PME », a insisté Mme Éthier.