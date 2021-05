Les développements sur le coronavirus du 2 mai

2/2 Le variant B.1.1.7 se propage plus rapidement et a été associé à une gravité accrue, et les vaccins pourraient être un peu moins efficaces contre les autres variants (ex. P.1 et B.1.351), d’où l’importance d’#ÉcraserLaCOVID. #MainsMasqueEspace

https://t.co/J5eSIiewmg