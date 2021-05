Manifestation contre les mesures sanitaires : Legault lance un appel à la solidarité

Tout comme plusieurs acteurs du milieu de la santé, François Legault a appelé les manifestants à faire preuve de davantage de solidarité.

En marge du point de presse de dimanche en lien avec les négociations des secteurs public et parapublic, le premier ministre a commenté la manifestation qui s'est déroulée samedi près du Stade olympique, à Montréal.

«Je peux comprendre que les gens soient tannés après un an de pandémie et qu’ils souhaiteraient avoir ‘’plus de libertés’’. Par contre, il faut comprendre que quand on demande aux gens de porter un masque, c’est d’abord pour protéger les autres», a affirmé François Legault dimanche.

Ce dernier a rappelé la dangerosité du virus qui a fait plus de 10 000 victimes au Québec en un peu plus d’un an.

«La majorité comprend qu’il faut être solidaire»

Le premier ministre a rappelé que des contraventions ont été distribuées lors de la manifestation de samedi.

Il n’exclut pas de demander aux policiers d’être plus sévères si d’autres événements du genre devaient avoir lieu.

«Par contre, il faut aussi ne pas faire exprès de leur donner trop d’attention. Je pense que même si on dit qu’il y a eu quelques dizaines de milliers de personnes, au final, dans les sondages, c’est une très petite minorité des citoyens québécois», a expliqué le premier ministre.

François Legault estime que la grande majorité des Québécois comprennent l’importance de respecter les consignes sanitaires, bien qu’il se dise conscient que «personne n’aime ces mesures».

«On a tous hâte que ce soit terminé et on approche de la fin avec la vaccination. Il y a un an, on n’avait pas de vaccin disponible. Là, on vaccine de façon très rapide, donc on voit la lumière au bout du tunnel», a-t-il argumenté.