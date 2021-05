Ontario : Les vaccins pour les 18 ans et plus en zones chaudes

Les Ontariens âgés de 18 ans et plus qui habitent dans l’une des 114 zones chaudes de la province pourront prendre rendez-vous pour la vaccination dès lundi, a annoncé le gouvernement dimanche.

Cela concerne notamment des communautés de grandes villes comme Toronto, Ottawa, Hamilton ainsi que les régions de York et de Peel.

L’Ontario a décidé d’y aller avec une stratégie différente du Québec quant à la vaccination de masse, préférant attribuer 50 % des doses de vaccin aux points chauds pendant les semaines du 3 et du 10 mai.

Dans le Belle Province, la vaccination pour tous les groupes d’âge sera effective dès le 14 mai.

«En continuant à mettre l’accent sur l’administration des vaccins aux personnes les plus à risque, nous contribuerons à stopper la propagation de la COVID-19 dans ces collectivités, à protéger notre capacité hospitalière et à sauver des vies», a mentionné par voie de communiqué la ministre de la Santé de l’Ontario, Christine Elliott.

Dans le reste de la province, les personnes qui auront 50 ans et plus en 2021, celles présentant des problèmes de santé à risque élevés, celles ne pouvant travailler à domicile et qui font partie du premier groupe et les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis, pourront prendre rendez-vous pour l’inoculation dès jeudi.