«Ce n’est pas comparable avec le H1N1 et le rhume commun, absolument pas». En entrevue au Québec Matin, Benoît Barbeau répondait à une femme rencontrée samedi lors de la manifestation anti-mesures sanitaires qui comparaît la COVID-19 à un «mauvais rhume».

«Le virus de la COVID-19 est hautement plus infectieux et se propage beaucoup plus agressivement», insiste l’expert en virologie qui s’est dit surpris de voir tant de gens participer à la manifestation.

«Le virus de la COVID-19 est beaucoup plus dangereux, les symptômes sévères sont bel et bien réels et ont un impact majeur sur les gens qui en souffrent et puis ça engorge énormément le système de santé», ajoute-t-il.

Voyez l'entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.