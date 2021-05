CPDQ Infra annonce une série de consultations publiques sur le REM de l'Est

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) invite la population à donner son avis sur son projet de Réseau express métropolitain (REM) de l’Est dans le cadre d’une série de consultations.

Quatre formules sont proposées aux citoyens qui désirent donner leurs commentaires, indique-t-on par voie de communiqué, lundi.

D’abord, des rencontres d'information auront lieu les 10, 12 et 13 mai prochain avec des représentants de CDPQ Infra, de la Ville de Montréal, du ministère des Transports et de l'ARTM qui présenteront le projet et répondront aux questions du public.

Puis, des webinaires seront organisés afin d'approfondir deux thématiques «qui suscitent l'intérêt du public», soit le choix du tracé (19 mai) et les objectifs de mobilité du projet (9 juin).

Ensuite, du 27 mai au 16 juin, des consultations virtuelles auront lieu afin de recueillir les commentaires du public ainsi que leurs recommandations.

Une plateforme en ligne sera finalement mise en place afin de permettre aux citoyens qui ne peuvent participer aux séances proposées de soumettre en tout temps leurs avis.

Un rapport sur l'ensemble des recommandations soumises par le public devrait ensuite être rendu disponible à la fin de l'été 2021 par l'intermédiaire du site Internet de CDPQ Infra et un bilan sur les idées retenues sera présenté d'ici la fin de 2021, précise-t-on.

Le projet du REM de l'Est sera malgré tout soumis à l'étude du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) en 2022. Dans le cadre de ce processus, les citoyens pourront à nouveau s'informer et venir donner leur opinion sur le projet.

Évalué à 10 milliards de dollars, le REM de l'Est représente le plus important investissement en transport collectif dans l'histoire du Québec.