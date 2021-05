En plus d’éloigner physiquement les familles, la pandémie en a aussi déchiré plusieurs en raison des propos complotistes et conspirationnistes sur la COVID-19.

• À lire aussi: Décédée après avoir refusé le vaccin

Monic Beaudoin, dont la sœur Gisèle est morte de cette terrible maladie samedi en a témoigné lundi à l’émission 100% Nouvelles sur LCN.

«Elle était très très complotiste, elle ne croyait pas du tout du tout à la COVID. Quand le virus l’a frappée, ç’a été une autre chose. Elle a compris qu’il était trop tard», raconte Mme Beaudoin en entrevue avec Julie Marcoux.

Bombardée par sa sœur qui lui envoyait régulièrement des vidéos complotistes, elle a choisi de s’éloigner d’elle.

«Il n’y avait rien rien à faire. Elle se nourrissait constamment des vidéos qu’il y avait sur internet. Elle nous en envoyait. Moi j’ai comme arrêté un peu de me rapprocher d’elle, depuis trois mois environ. Je n’étais plus capable d’être immergée dans le négatif et de choses qui n’ont pas rapport», explique Monic Beaudoin en parlant de sa sœur Gisèle.

Écoutez le témoignage de Monic Beaudoin, soeur de Gisèle Beaudoin:

Foudroyée en cinq jours

Même si elle était forte, en forme, et qu’elle prenait soin d’elle, Gisèle Beaudoin a été foudroyée par la maladie en seulement cinq jours. Elle est décédée samedi alors qu’ironiquement une importante manifestation contre les mesures sanitaires se déroulait à Montréal et à laquelle elle aurait pu participer.

Malgré ses croyances complotistes, sa propre sœur l’a pourtant avertie des dangers à ne pas se faire vacciner.

«C’était une grande croyante. Je lui avais mentionné que je pensais que c’était un suicide si elle tombait malade. [Dans la religion] on n’a pas le droit de s’enlever la vie», se remémore Mme Beaudoin.

N’empêche, sa sœur était si convaincue qu’elle avait aussi converti son mari à ses idées. Même si celui-ci avait pris deux fois rendez-vous pour la vaccination, il avait rebroussé chemin.

Elle se repentit

C’est sur son lit de mort que sa sœur a tenu à se repentir, d’une certaine manière, lorsqu’elle a compris qu’elle s’était trompée.

«Elle m’a écrit : ‘’je t’aime pas sœur, va te faire vacciner je t’en supplie. Elle a demandé à son mari Bertrand de se faire vacciner avant de mourir et il a accepté.»

Son conjoint qui a également eu la COVID-19 n’a eu que des douleurs aux jambes sans en être très malade, contrairement à son épouse.

Gisèle Beaudoin a également laissé un long message sur sa page Facebook invitant les gens à se faire vacciner.

Monic Beaudoin donne des entrevues et accepte de parler de cette épreuve difficile, parce qu’elle est convaincue que c’est ce qu’aurait voulu sa sœur, avertir la population du sérieux de cette maladie.

**Voyez son entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus.***