Les développements sur le coronavirus du 3 mai

23h16 | COVID-19: les vols domestiques problématiques en Alberta

Les cas de COVID-19 en Alberta ont augmenté de façon exponentielle dernièrement, mais c’est aussi dans cette province que le plus de vols domestiques avec des personnes infectées à bord ont été notés.

Selon les données de Santé Canada, 55 vols en partance de l’aéroport international de Calgary avaient au moins un passager positif au virus, entre le 18 et le 30 avril. La plupart des avions concernés ont atterri à Montréal et à Toronto.

Trente et un autres avions problématiques ont aussi décollé des environs de Fort McMurray, toujours en Alberta. Au total, près de la moitié des 206 vols avec un passager infecté au Canada provenaient de cette province entre le 18 et le 30 avril.

22h55 | L’Australie revient sur sa menace d’emprisonner les Australiens en provenance d’Inde

Le premier ministre australien est revenu mardi sur sa menace d’emprisonner les Australiens qui tenteraient de fuir l’Inde, ravagée par la pandémie.

« Je pense que la probabilité que cela se produise est proche de zéro », a déclaré M. Morrison à l’occasion d’une campagne médiatique.

22h 44 | L'Équateur interdit l'exportation d'oxygène médical

L'Équateur a interdit lundi l'exportation d'oxygène médical, utilisé pour traiter les patients atteints de la COVID-19, et a plafonné le prix de ce produit en raison de la hausse de la demande dans le pays, a annoncé le Comité national des opérations d'urgence (COE).

20h40 | Des essais routiers illégaux

Plusieurs concessionnaires en zone rouge foncé continuent d’offrir des essais routiers et de rencontrer des clients en personne, même si cela est interdit.

Dans la zone spéciale d’urgence, la vente de véhicules doit se dérouler entièrement en ligne.

«Cela ne génère aucun contact social, donc pas de risque de transmission de la maladie», a expliqué Marie-Hélène Émond, porte-parole du Ministère de la Santé, dans un courriel envoyé à TVA Nouvelles, lundi. Les essais routiers ne sont pas permis actuellement, sauf s’ils visent la vente d’un véhicule pour des raisons essentielles».

20h12 | Claude Dubois: «On a tous hâte d’être en liberté»

Claude Dubois est remonté sur scène un soir, le mois dernier, en zone rouge. Ce spectacle devant un public masqué et distancié a été « bouleversant », selon le chanteur de 74 ans récemment vacciné. Le Journal s’est entretenu avec lui à quelques jours de la diffusion de son spectacle-entretien virtuel L’histoire de mes chansons.

19h13 | L'Alberta dépasse toutes les provinces et États américains

Dimanche, le premier ministre Jason Kenney a averti ses concitoyens que le réseau de santé de sa province pourrait bel et bien être complètement dépassé d'ici quelques semaines.

«J'implore à nouveau les Albertains à se faire vacciner quand viendra leur tour et à suivre les règles dans leur région», a-t-il écrit sur Twitter en appelant les covidiots à faire preuve de plus de jugement, dans la foulée d'un rodéo à la source d'un vaste rassemblement à Bowden.

«Non seulement se réunir comme ça menace la santé publique, mais c'est aussi une gifle au visage de tout le monde qui respecte les règles», a ajouté M. Kenney en reconnaissant que «tout le monde» est à bout de la pandémie.

17h25 | Montée des cas au Centre-du-Québec

Le nombre de nouveaux cas de la COVID-19 inquiète au Centre-du-Québec, puisque c’est dans cette région qu’ont été détectées 46 des 51 nouvelles infections recensées sur le territoire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

Lundi matin, les gens étaient nombreux à faire la file à l'extérieur du centre de dépistage de la rue des Écoles, à Drummondville.

17h11 | Suspension de certains travaux au chantier de La Romaine

Une éclosion de COVID-19 sur le chantier du projet hydroélectrique de La Romaine a forcé Hydro-Québec à suspendre une partie des travaux et à resserrer les mesures sanitaires dès lundi.

À ce jour, 19 travailleurs ont contracté le virus, soit 17 employés d'une entreprise non identifiée et deux d'Hydro-Québec.

16h56 | La 2e dose indisponible dans de nombreuses villes du Brésil

Dans sept capitales d'États brésiliens, dont de grandes métropoles comme Belo Horizonte ou Porto Alegre, les injections de la seconde dose du vaccin chinois CoronaVac ont été suspendues faute de doses.

D'après le décompte du site d'informations G1, Aracaju, Recife (nord-est), Belém, Porto Velho (nord) et Campo Grande (centre-ouest) sont également dans cette situation, due au manque de doses de ce sérum, le plus utilisé au Brésil actuellement, avec 77% des injections.

À Rio de Janeiro, la mairie avait suspendu dans un premier temps pour 10 jours la vaccination pour la seconde dose de CoronaVac samedi, avant de décider le lendemain de l'échelonner par tranches d'âge, en commençant par les plus de 70 ans, dès ce lundi.

16h44 | Rimouski: Des élus réclament le retrait des mesures d'urgence

Alors que le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est à la baisse dans la MRC de Rimouski-Neigette, au Bas-Saint-Laurent, depuis quelques jours, des voix s'élèvent pour que la région soit exemptée des mesures spéciales d'urgence imposées sur une partie du territoire depuis le 1er mai.

16h27 | Les habitudes de vie de nombreux Québécois se sont détériorées pendant la pandémie

Plus de malbouffe et moins d’exercice, plus de temps devant un écran et moins de sommeil; les habitudes de vie de nombreux Québécois se sont détériorées en pandémie, selon une nouvelle étude.

En février 2021, près de la moitié des adultes de la province ont rapporté une détérioration d’au moins trois habitudes de vie comparativement au même moment avant la pandémie, souligne l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) dans un rapport présenté lundi.

15h33 | La pandémie pourrait laisser des traces sur la santé mentale

Le stress, l’anxiété, l’insomnie et la dépression vécues de façon constante par une «grande part» de la population depuis le début de la pandémie, pourrait avoir des effets néfastes à plus long terme.

C’est ce que conclut une étude réalisée par les quatre centres de recherche du CIUSSS de la Capitale-Nationale, visant à documenter et analyser les conséquences psychologiques de la pandémie.

15h24 | La Ronde autorisé à rouvrir le 22 mai

Le parc d’attractions montréalais La Ronde rouvrira ses portes pour la saison estivale le 22 mai, a annoncé le groupe Six Flags dans un communiqué lundi après-midi.

La Ronde a ainsi reçu l’approbation du gouvernement pour pouvoir reprendre ses activités malgré la pandémie de COVID-19.

Toutefois, pour se conformer aux mesures sanitaires, un nombre limité de visiteurs sera permis sur le site. Un système de réservation sera mis en place pour tous les visiteurs, incluant les détenteurs du passeport saisonnier.

15h11 | Vaccination à l'auto dès la mi-mai à Montréal

Il sera possible de se faire vacciner au volant de sa voiture dès la mi-mai, à l'aéroport Montréal-Trudeau.

Le tout premier centre de vaccination à l'auto au Québec permettra, à terme, de vacciner 4000 personnes par jour.

14h31 | Elle a dû s’éloigner de sa sœur complotiste quelques mois avant sa mort

En plus d’éloigner physiquement les familles, la pandémie en a aussi déchiré plusieurs en raison des propos complotistes et conspirationnistes sur la COVID-19.

Monic Beaudoin, dont la sœur Gisèle est morte de cette terrible maladie samedi en a témoigné lundi à l’émission 100% Nouvelles sur LCN.

14h20 | Le Comité consultatif national sur m'immunisation (CCNI) recommande aux femmes enceintes de favoriser les vaccins à ARN messager (Pfizer et Moderna).

Le Comité consultatif national sur l’immunisation (CCNI) recommande aux femmes enceintes de favoriser les vaccins à ARN messager, soit ceux de Pfizer/BioNTech et Moderna.

L’administration de ce vaccin aux femmes enceintes devrait avoir lieu uniquement après un «consentement éclairé» qui comprend une discussion concernant les données probantes sur l’utilisation de vaccins contre la COVID-19 jusqu’ici pour cette catégorie de population, a précisé le CCNI lors d'une mise au point sur les vaccins disponibles au Canada lundi.

14h12 | La Floride lève toutes les restrictions liées à la COVID-19

Le gouverneur de Floride a levé lundi, avec effet immédiat, toutes les restrictions liées à la COVID-19, arguant de l'efficacité et de la disponibilité des vaccins pour justifier sa décision.

Ron DeSantis a promulgué une loi mettant fin à l'état d'urgence au 1er juillet dans cet État du sud-est des États-Unis, qui imposait des restrictions face à la pandémie de coronavirus, et a ensuite signé un décret avançant l'entrée en vigueur de cette mesure à ce lundi 3 mai.

13h36 | La vaccination a commencé chez Rio Tinto

L’entreprise Rio Tinto s’est donné le mandat d’immuniser 15 000 personnes d’ici le mois d’août, en rendant 580 doses disponibles cette semaine à Saguenay avant d’accélérer le rythme.

«On pense avoir une vitesse de croisière d’environ 2400 doses par semaine», a indiqué le directeur des opérations au Québec chez Rio Tinto, Sébastien Ross.

13h05 | COVID-19: quasi record en Nouvelle-Écosse

Le SRAS-CoV-2 continue à se répandre plus vite que jamais en Nouvelle-Écosse, où le nombre d’infections sur 24 heures est venu bien près de battre un nouveau record lundi.

La province a recensé, dans la dernière journée, pas moins de 146 nouveaux cas, soit à peine deux de moins que son record de 148 contaminations annoncées samedi.

L’augmentation extrêmement rapide du nombre de cas dans la province – plus du quart de toutes les infections détectées à ce jour en Nouvelle-Écosse l’ont été dans la dernière semaine – commence à se faire ressentir dans les hôpitaux, où le nombre de patients augmente peu à peu, pour un total de 40 lits occupés, dont six aux soins intensifs.

12h45 | COVID-19: ouverture de la vaccination à Lac-Beauport

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a inauguré lundi matin son nouveau site de vaccination au Centre de Ski Le Relais, à Lac-Beauport. 600 vaccins par jour pourront y être administrés.

12h40 | Une kinésiologue de Québec visée par des messages menaçants

Une kinésiologue qui possède un bureau dans les locaux du Méga Fitness Gym de Québec a reçu des messages menaçants à la suite de l’éclosion majeure de COVID-19 qui a frappé cet établissement qui avait même été forcé de fermer par la santé publique.

11h35 | Vaccin d'AstraZeneca: le troisième cas de thrombose au Québec vient de Lévis

Le troisième cas de thrombose lié au vaccin d’AstraZeneca confirmé par le ministère de la Santé ce week-end est survenu sur la Rive-Sud de Québec, a appris Le Journal.

11h15 | Peu de Canadiens contractent la COVID-19 après une dose du vaccin

Peu de cas de COVID-19 ont été signalés chez les Canadiens qui ont déjà reçu une première dose de vaccin, selon les données de l’Agence de la santé publique du Canada.

11h | Le Québec rapporte 14 hospitalisations de plus

Le Québec rapporte 798 cas de COVID-19 et 2 décès, portant le total à 352 678 personnes infectées et 10 944 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 1006 infections et 9 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 3 MAI 2021

- 352 678 personnes infectées (+798)

- 10 944 décès (+2)

- 588 personnes hospitalisées (+14)

- 151 personnes aux soins intensifs (-6)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 25 267 pour un total de 8 728 268

- 38 187 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 3 256 401VARIANTS

Le Québec compte 4230 cas de variants, selon les chiffres de l’INSPQ.

Le taux de positivité aux variants est de 83,9% dans la province.

10h24 | Le Danemark renonce au vaccin Johnson & Johnson dans sa campagne d'immunisation contre la COVID-19

Premier pays en Europe à abandonner le vaccin d'AstraZeneca contre le COVID-19 en avril, le Danemark a annoncé lundi faire également une croix sur celui de Johnson & Johnson à cause de possibles effets secondaires graves, malgré les feux verts du régulateur européen et de l'OMS pour l'utiliser.

10h09 | Retour en présentiel d'élèves en France

Une semaine après la rentrée des écoliers, collégiens et lycéens ont retrouvé eux aussi leurs salles de classe lundi en France, une journée marquée par la fin des restrictions de déplacement, première étape dans le déconfinement progressif engagé par le gouvernement.

10h04 | Le régulateur européen entame l'évaluation du vaccin Pfizer/BioNTech pour les 12-15 ans

L'Age­nce européenne des Médicaments (EMA) a annoncé lundi avoir entamé l'évaluation de l'utilisation chez les 12-15 ans du vaccin Pfizer/BioNTech contre le COVID-19, après des demandes d'autorisation déposées par les deux entreprises pour cette tranche d'âge dans l'UE et aux États-Unis.

9h52 | COVID-19: l’Alberta envisage des poursuites contre les organisateurs d’un rodéo

Les autorités sanitaires albertaines envisagent un recours judiciaire contre les organisateurs d’un rodéo qui a rassemblé des centaines de personnes à Bowden, dans un contexte de remontée inquiétante de cas de COVID-19, forçant la province à suspendre ses travaux parlementaires.

9h44 | Le Prince Harry et Jennifer Lopez mènent le concert «Vax Live» à Los Angeles

Le prince Harry s'est joint aux rois de la pop, dont Jennifer Lopez, lors d'un concert caritatif de stars à Los Angeles dimanche pour appeler à une vaccination mondiale plus rapide et généralisée contre le COVID-19 et faire part de son soutien à l'Inde, confrontée à une flambée dévastatrice de l'épidémie.

Des messages vidéo du pape et du président américain Joe Biden ont notamment été diffusés lors de «Vax Live: le concert pour réunir le monde», tandis que sont apparues en personne des stars hollywoodiennes comme Ben Affleck et Sean Penn.

9h19 | PHOTOS | Un concert-test rassemble des milliers de personnes sans masque

9h17 | Virus: la Fête de la Bière à Munich annulée pour la deuxième année consécutive

8h20 | 30 000 manifestants: Après 15 mois, ils n’ont rien compris!

Deux jours après la manifestation contre les mesures sanitaires où quelque 30 000 personnes se sont réunies aux abords du Stade olympique sans distanciation sociale et peu masquées, l’intensiviste François Marquis ne décolère pas.

7h34 | Sondage Léger: Baromètre des évènements historiques mondiaux les plus marquants

Chaque semaine, Le Journal, en collaboration avec la firme Léger, dévoile un coup de sonde sur une variété de sujets qui vous touchent de près ou de loin.

5h51 | La vaccination ouverte à tous fait fureur

Alors que déjà 275 000 rendez-vous ont été pris en 48 h, le ministère de la Santé s’attend à ce que la cadence de l’opération de vaccination ouverte à tous, qui débute sur les chapeaux de roue, augmente encore dans les prochains jours.

5h08 | Décédée après avoir refusé le vaccin

Une femme de Drummondville qui a refusé de se faire vacciner est décédée samedi de la COVID-19. Sur son lit de mort, elle a tenu à prévenir tous ceux qui pensaient comme elle et qui dénonçaient les mesures.

5h04 | Frappé de plein fouet à seulement 7 mois

Fièvre intense, difficulté à respirer, toux, augmentation alarmante du rythme cardiaque... La COVID-19 a fait craindre le pire pour le petit Logan, âgé de 7 mois, qui a dû être traité d’urgence aux soins intensifs du CHUL pour affronter la maladie.

4h23 | L'Inde avoisine les 20 millions de cas, et l'oxygène manque toujours

Le nombre de cas de COVID-19 en Inde depuis le début de la pandémie avoisinait les 20 millions lundi, alors que les hôpitaux saturés et à court d'oxygène peinaient toujours à sauver des malades, malgré l'aide des autorités et de l'étranger.

4h21 | Grèce: réouverture des terrasses de cafés et restaurants, après six mois de fermeture

Après six mois de fermeture, les cafés et les restaurants, partout en Grèce, ont rouvert lundi leurs terrasses par des températures estivales.

4h00 | Pakistan: restrictions aux frontières terrestres et craintes liées à la COVID

Les autorités pakistanaises ont fermé les frontières terrestres avec l'Afghanistan et l'Iran, et limité le nombre de vols internationaux, en prévision de semaines jugées cruciales dans la lutte contre la propagation de la COVID-19.