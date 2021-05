Infonuagique: eStruxture obtient un financement de 600 millions $

La compagnie montréalaise de services réseau et infonuagiques eStruxture a annoncé lundi avoir obtenu un financement de 600 millions $ d’institutions financières, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Le montage financier auquel a également participé un regroupement de banques canadiennes et la banque Deutsche Bank permettra l’acquisition de la totalité des activités des centres de données canadiennes d’Aqtum.

«Ce financement est essentiel à la croissance d'eStruxture alors que nous continuons d'élargir notre clientèle partout au Canada et ailleurs. Cela nous aidera également à renforcer davantage la plateforme pancanadienne de l'entreprise, en ajoutant des secteurs d'activités clés au portefeuille d'eStruxture», a indiqué par communiqué Todd Coleman, président et chef de la direction d'eStruxture.

«Cette transaction représente la 5e acquisition d'eStruxture depuis sa création en 2017 et consolide sa présence à l'échelle nationale», a affirmé Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'Investissement durable à la CDPQ.

«Cet investissement s'inscrit dans notre volonté de favoriser l'expansion d'entreprises québécoises vers de nouveaux marchés», a-t-elle ajouté.

L’entreprise concentre ses efforts d’investissement sur le Canada, considéré comme un marché aux énormes possibilités.

«Nous centralisons nos opérations de colocation au Canada et nous nous engageons à investir dans l'économie canadienne, à créer plus d'emplois et à offrir le meilleur service à nos clients», a dit M. Coleman.