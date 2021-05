La Ronde ouvrira ses portes le 22 mai

Le parc d’attractions montréalais La Ronde rouvrira ses portes pour la saison estivale le 22 mai, a annoncé le groupe Six Flags dans un communiqué lundi après-midi.

La Ronde a ainsi reçu l’approbation du gouvernement pour pouvoir reprendre ses activités malgré la pandémie de COVID-19.

Toutefois, pour se conformer aux mesures sanitaires, un nombre limité de visiteurs sera permis sur le site. Un système de réservation sera mis en place pour tous les visiteurs, incluant les détenteurs du passeport saisonnier.

«La sécurité de nos visiteurs et de nos employés demeure notre priorité. Nous sommes impatients de recevoir les millions d'invités qui nous font confiance pour créer des souvenirs amusants et passionnants pour tous», a déclaré Bonnie Weber, vice-présidente senior des opérations.

«C’est une excellente journée pour notre équipe. Nous sommes ravis de rouvrir la première destination du Québec pour les sensations fortes et le plaisir en famille», a ajouté Sophie Émond, présidente de La Ronde.

En plus de la réservation, d’autres mesures sanitaires comme le port du masque pour les plus de deux ans, la prise de température, la distanciation sociale, la désinfection des installations et du désinfectant pour les mains seront implantées.