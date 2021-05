«Star Académie» : Lunou Zucchini prête pour le prochain chapitre

On l’a bien vu à l’annonce de la victoire de William à la fin de «Star Académie», dimanche : la finaliste Lunou Zucchini n’était nullement déçue de ne pas avoir reçu le grand prix et se réjouissait totalement pour son camarade masculin.

«Je suis tellement contente pour lui, il le mérite tellement, c’est tellement sa place! Je suis vraiment comblée», s’est enflammée Lunou en entrevue, essoufflée de bonheur d’avoir chanté à nouveau avec tous ses amis de l’académie et d’avoir pu offrir de jolis numéros inspirés de son propre univers pendant cet ultime variété.

Dans «Chaos»

Il faut dire que la jeune femme de Saint-Denis-sur-Richelieu a beaucoup de raisons de sourire malgré sa deuxième place.

Premièrement, on lui a offert un rôle dans la nouvelle série «Chaos», imaginée par Josélito Michaud, avec Simon Morin, Pascale Bussières et Denis Bernard, qui sera diffusée à TVA cet automne. Lunou aura l’occasion de chanter un morceau composé par Daniel Bélanger, «Amour emporte-moi», dans une scène de la production.

Deuxièmement, elle est déjà assurée de partir en tournée à travers le Québec, en duo avec William Cloutier, à compter du 13 février 2022. Les deux complices nous feront revivre des moments forts de leur passage à «Star Académie» et puiseront dans leur répertoire personnel.

«De savoir que je peux travailler dans le domaine qui me plaît présentement, c’est un gros cadeau», a souligné celle qui n’avait aucun plan d’avenir précis quand elle a entamé le périple «Star Académie».

Forte de cette riche expérience à Waterloo, Lunou Zucchini se dit remplie d’une gratitude infinie.

«Ça n’a aucun bon sens combien je suis reconnaissante, envers tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin sur cette production-là! Ce sont des personnes en or, qui voulaient nous faire briller et faire un bon "show", et qui ne cherchaient pas à trouver les défauts de tout le monde. C’était toujours sain comme atmosphère, je n’ai jamais senti la compétition. Ce que j’en retire, c’est de suivre mon instinct, de travailler fort et de m’écouter, tout en prenant en considération ce que les autres me disent.»

Esprit libre

Depuis deux mois et demi, le public a découvert en Lunou Zucchini une personne extrêmement attachante, et aussi très indépendante. Bien que parfois indécise, Lunou s’habille comme elle veut, chante ce qu’elle veut et va où elle veut, qu’importe ce qu’en pensent les autres.

«Je suis vraiment comme ça, dans la vie, note la principale intéressée. Je ne m’habille pas pour faire plaisir aux gens, je m’habille comme j’ai envie de m’habiller. J’ai toujours été comme ça. Je veux faire ce que j’ai envie de faire, quand j’ai envie de le faire. Il y a des gens qui vont toujours chialer, et aussi plein de gens qui nous supportent et qui nous aiment, et je les remercie.»

C’est un peu dans cette optique de liberté d’esprit que la finaliste 2021 a refusé de miser sur la notoriété de sa maman pour s’attirer les faveurs du public à «Star Académie». Luce Dufault n’a même accordé aucune entrevue sur le sujet depuis février, et sa fille n’a à peu près jamais parlé de sa mère à la caméra, même dans les quotidiennes.

«J’ai fait ce choix parce que je vivais cette expérience pour moi, a précisé Lunou. Je n’avais pas envie d’aller chercher un avantage quelconque, en me servant du nom de quelqu’un d’autre. J’avais envie qu’on me voie pour ce que je suis, moi. J’adore ma famille, j’en suis super proche, mais je sentais que ça n’avait pas nécessairement sa place.»

On peut déjà se procurer des billets pour le spectacle de William Cloutier et Lunou Zucchini et consulter les dates de la tournée au billets-staracademie.ca.