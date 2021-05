COVID-19: 7 décès supplémentaires dans la grande région de Québec

La Capitale-Nationale enregistre mardi une baisse des cas et des hospitalisations sur son territoire, mais ajoute malheureusement quatre décès à son bilan. Sur la Rive-Sud, les indicateurs demeurent inquiétants avec une hausse des cas et des hospitalisations, en plus d’ajouter trois nouveaux décès.

La région de Québec compte 75 nouveaux cas de COVID-19 mardi, son meilleur bilan quotidien depuis le 23 mars selon les données de l’INSPQ.

Le décès de quatre personnes a toutefois été comptabilisé dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre de morts dans la région à 1091 depuis le début de la pandémie.

La bonne nouvelle se trouve toutefois dans les hôpitaux de la région, où la situation continue de se stabiliser. Après avoir atteint un pic à 145 hospitalisations il y a deux semaines environ, voilà que le nombre de patients hospitalisés à Québec est redescendu à 79. De ce nombre, 58 personnes se trouvent sur les unités COVID régulières de la région, alors que 21 sont actuellement aux soins intensifs.

Portrait dans les hôpitaux de Québec au 3 mai 2021

[entre parenthèses, l’évolution en 24 heures]

Hôtel-Dieu

Hors soins intensifs : 2 (+1)

Soins intensifs : 5 (+1)

CHUL

Hors soins intensifs : 2 (-)

Soins intensifs : 0 (-)

Saint-François-d’Assise

Hors soins intensifs : 12 (-1)

Soins intensifs : 2 (-)

IUCPQ

Hors soins intensifs : 18 (-1)

Soins intensifs : 5 (-)

Enfant-Jésus

Hors soins intensifs : 24 (-4)

Soins intensifs : 9 (-1)

Encore en hausse en Chaudière-Appalaches

La situation demeure moins reluisante sur la Rive-Sud du fleuve. Après une journée sous la barre des 100 cas lundi, voilà que Chaudière-Appalaches repart à la hausse avec 121 nouveaux cas enregistrés mardi.

La région compte aussi trois décès supplémentaires. Cette donnée porte le nombre de morts enregistrés depuis le début de la crise à 328.

Dans les deux centres désignés régionaux, on enregistre une hausse de deux hospitalisations mardi. Au total, 36 personnes sont toujours hospitalisées dans la région, dont 11 aux soins intensifs.

Portrait dans les hôpitaux de Chaudière-Appalaches au 3 mai 2021

[entre parenthèses, l’évolution en 24 heures]

Hôtel-Dieu de Lévis

Hors soins intensifs : 19 (+3)

Soins intensifs : 10 (-1)

Hôpital de Saint-Georges

Hors soins intensifs : 6 (-)

Soins intensifs : 1 (-)

16 décès totaux

À l’échelle du Québec, ce sont 16 décès qui ont été enregistrés au bilan dans les 24 dernières heures.

797 nouveaux cas s’ajoutent, tandis que les hospitalisations augmentent de 6, passant à 594 au total. 155 personnes demeurent aux soins intensifs, une hausse de 4 en 24 heures.