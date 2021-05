Plus de 3 millions de doses livrées cette semaine

Le premier ministre du Canada a annoncé mardi que plus de 3 millions de doses de vaccins de Pfizer et Moderna vont être livrées cette semaine.

Justin Trudeau a, par ailleurs, appelé les Canadiens à accepter «le premier vaccin disponible», au lendemain des recommandations d'un comité d'experts suggérant de privilégier les remèdes de Pfizer et Moderna dans certains cas.

«Tous les vaccins approuvés par Santé Canada sont sûrs et efficaces», a réaffirmé M. Trudeau lors d'un point presse, appelant une nouvelle fois les Canadiens «à se faire vacciner avec le premier vaccin disponible, le plus vite possible».

«C'est une bonne chose d'avoir des recommandations de toute une série d'experts et de médecins», a-t-il commenté. «Mais le point à retenir, c'est qu'on doit tous être vaccinés le plus vite possible pour revenir à une vie normale».

La veille, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI), qui conseille le gouvernement, avait créé la confusion en affirmant que les vaccins à ARN messager (Pfizer, Moderna) étaient «les vaccins préférés» par rapport à ceux à vecteur viral d'Astrazeneca et Johnson et Johnson, en raison des risques de complications pour les deux derniers.

Le CCNI a estimé que les Canadiens devraient peut-être attendre de se voir proposer un vaccin à ARN messager si l'épidémie est sous contrôle dans leur zone.

Le premier ministre avait lui-même reçu une première dose du vaccin AstraZeneca le 23 avril dernier.

«Personnellement, je suis extrêmement satisfait d'avoir reçu une dose d'AstraZeneca il y a quelques semaines», a-t-il ajouté. «C'est très important à mes yeux de pouvoir protéger ceux qui me sont chers, de protéger ma famille et de faire ma part pour que tous les Canadiens puissent sortir de tout cela le plus vite possible».

Le CCNI avait également recommandé lundi de réserver l'utilisation du vaccin de Johnson & Johnson, le dernier des quatre remèdes homologués au Canada, aux personnes âgées de 30 ans et plus.

Mardi, plus de 34% des Canadiens avaient reçu une première dose d'un des quatre vaccins homologués au pays.

Le Canada est confronté à une troisième vague qui a entraîné des mesures de confinement dans plusieurs provinces, notamment les deux plus touchées, l'Ontario et le Québec.