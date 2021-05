EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d'un an.

DERNIER BILAN 15h15

PLANÉTAIRE

Cas: 153 773 158

Morts: 3 217 512

Rétablis: 90 458 164

ÉTATS-UNIS

Cas: 32 489 058

Morts: 577 845

CANADA

Ontario: 476 692 cas (8143 décès)

Québec: 354 475 cas (10 959 décès)

Alberta: 196 910 cas (2090 décès)

Colombie-Britannique: 131 656 cas (1596 décès)

Saskatchewan: 41 806 cas (498 décès)

Manitoba: 39 814 cas (980 décès)

Nouvelle-Écosse: 3007 cas (69 décès)

Nouveau-Brunswick: 1958 cas (38 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1104 cas (6 décès)

Nunavut: 528 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 183 cas

Yukon: 81 cas (2 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 57 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 247 288 cas (24 385 décès)

NOUVELLES

14h53 | Les États-Unis veulent bientôt vacciner leurs adolescents

AFP

L'autorisation imminente du vaccin anti-COVID de Pfizer pour les adolescents aux États-Unis pourrait aider à relancer une campagne de vaccination en décélération, mais elle suscite également un débat éthique au moment où d'autres pays attendent toujours d'avoir suffisamment de doses pour vacciner leurs populations les plus à risque.

Début avril, l'alliance Pfizer/BioNTech a déposé une demande d'extension de l'autorisation en urgence de son vaccin pour les 12-15 ans aux États-Unis. Lundi, les médias américains ont rapporté que l'Agence américaine des médicaments (FDA) devrait effectivement l'autoriser pour cette tranche d'âge d'ici le début de la semaine prochaine.

14h25 | Vaccins contre la COVID pour les enfants et les ados: où en est-on?

La perspective de l’autorisation du vaccin Pfizer/BioNTech chez les 12-15 ans réactive le débat sur la vaccination des mineurs contre la COVID-19. Quel est l’état des connaissances ? Quels sont les enjeux?

14h15 | Biden vise au moins une injection pour 70 % des adultes d’ici le 4 juillet

AFP

Le président américain Joe Biden a fixé mardi un nouvel objectif de vaccination aux Etats-Unis: au moins une injection pour 70% des adultes d'ici la fête nationale du 4 juillet.

Lors d'une allocution depuis la Maison Blanche, M. Biden a également annoncé l'objectif de 160 millions d'Américains entièrement vaccinés d'ici la même date, selon l'exécutif américain.

Atteindre cet objectif changera de manière significative la façon dont les Américains passeront l'été, a-t-il souligné.

«La lumière au bout du tunnel est de plus en plus forte», a-t-il souligné.

13h | Québec annonce des assouplissements dans plusieurs régions

Le gouvernement Legault fait le point sur la pandémie de COVID-19 alors que la situation sanitaire s’améliore dans certaines régions.

11h50 | 7 décès supplémentaires dans la grande région de Québec

La Capitale-Nationale enregistre mardi une baisse des cas et des hospitalisations sur son territoire, mais ajoute malheureusement quatre décès à son bilan. Sur la Rive-Sud, les indicateurs demeurent inquiétants avec une hausse des cas et des hospitalisations, en plus d’ajouter trois nouveaux décès.

La région de Québec compte 75 nouveaux cas de COVID-19 mardi, son meilleur bilan quotidien depuis le 23 mars selon les données de l’INSPQ.

11h30 | Plus de 3 millions de doses livrées cette semaine au Canada

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, fait le point sur la pandémie de COVID-19.

Il a commencé son point de presse en revenant sur les manifestations contre les mesures sanitaires qui ont eu lieu en fin de semaine, notamment à Montréal.

«Respectez les mesures sanitaires pour le bien de vos proches», a rappelé Justin Trudeau.

11h | Les hospitalisations en hausse au Québec

Le Québec rapporte 797 cas de COVID-19 et 16 décès, portant le total à 353 475 personnes infectées et 10 959 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 798 infections et 2 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 4 MAI 2021

- 353 475 personnes infectées (+797)

- 10 959 décès (+16)*

- 594 personnes hospitalisées (+6)

- 155 personnes aux soins intensifs (+4)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 25 133 pour un total de 8 753 401

- 52 141 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 3 308 542

* Un total de de 10 959 est annoncé en raison de 1 décès non attribuable à la COVID-19.

10h59 | Allemagne : allègement des mesures pour les personnes vaccinées

L'Allemagne va enclencher un retour à la normale pour les personnes vaccinées contre le COVID, avec une levée de restrictions telles que le couvre-feu nocturne ou les limitations de réunions privées.

AFP

10h44 | Vaccins: un quart des Européens ont reçu au moins une dose

Plus d'un quart de la population de l'UE a reçu au moins une dose de vaccin anti-COVID, a salué mardi la Commission européenne, et plus de 9% de ses habitants sont désormais entièrement vaccinés selon un décompte de l'AFP.

«La vaccination s'accélère en Europe: nous venons de dépasser les 150 millions de vaccinations (...) Nous aurons suffisamment de doses pour vacciner 70% des adultes de l'UE en juillet», a tweeté Ursula von der Leyen, présidente de l'exécutif européen.

10h24 | 70 employés de Viandes duBreton en isolement

La chaîne de production est ralentie actuellement chez Viandes duBreton à Rivière-du-Loup par manque de personnel.

L’entreprise confirme huit cas parmi ses employés et 70 travailleurs sont en isolement.

9h55 | La COVID semble être un lointain souvenir pour les Chinois

AFP

Le COVID-19 semble un lointain souvenir pour les millions de Chinois qui ont profité des jours fériés suivants le 1er mai pour visiter les sites touristiques les plus populaires du pays.

9h38 | Pfizer s'attend à vendre pour 26 milliards de dollars de vaccins anti-COVID en 2021

Le groupe pharmaceutique américain Pfizer a indiqué mardi qu'il s'attendait à vendre 1,6 milliard de doses de son vaccin anti-COVID, développé en partenariat avec BioNTech, en 2021 pour environ 26 milliards de dollars, soit bien plus que prévu auparavant.

8h54 | Face aux variants, la Tanzanie annonce des mesures anti-COVID

8h43 | Service à l’auto: Un vaccin SVP!

Dès le lundi 17 mai, vous pourrez vous faire vacciner contre la COVID à la clinique spéciale aménagée à l’aéroport Montréal-Trudeau tout en demeurant dans votre véhicule.

8h18 | L'Inde passe le cap des 20 millions de cas

La situation sanitaire en Inde est de plus en plus inquiétante, avec plus de 20 millions de cas de COVID recensés mardi et un système sanitaire asphyxié, l'Europe et les États-Unis assouplissant pour leur part les restrictions face à une amélioration de la situation.

6h15 | Pakistan: une procession religieuse en plein COVID rassemble des milliers de personnes

Plusieurs milliers de musulmans chiites ont participé mardi à une procession religieuse à Lahore, dans l'Est du Pakistan, en faisant fi des mesures de distanciation sociale alors même que le pays peine à contenir l'épidémie de COVID-19.

4h59 | Impunité pour les antimasques

François Legault disait vouloir « s’assurer qu’il y ait des contraventions données le plus possible » après que des milliers de manifestants eurent envahi le métro pour faire la fête et se rendre au Stade olympique samedi, sans respecter les consignes sanitaires. Il risque d’être fort déçu.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

4h15 | Emploi: la pandémie a amplifié l’échec professionnel

La pandémie de COVID-19 a bouleversé le marché du travail et contribué à l’échec professionnel avec le gel des carrières et de la progression professionnelle, selon un récent sondage pancanadien.