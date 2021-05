Un coup d'une violence extrême sur la glace; Tom Wilson dans l'embarras

Le robuste Tom Wilson a de nouveau fait parler de lui pour les mauvaises raisons durant le match des Capitals de Washington contre les Rangers de New York, lundi.

Ayant écopé de sa large part de suspensions depuis le début de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), le joueur des «Caps» a amorcé une échauffourée en deuxième période en assénant un coup de poing dans le dos de l’attaquant Pavel Buchnevich. Peu après, Artemi Panarin a voulu s’interposer, mais il a goûté à la médecine du matamore de Washington. Effectivement, Wilson l’a littéralement projeté sur la glace pour ensuite le frapper à la tête au moment où il était étendu.

Le patineur fautif a reçu 14 minutes de punition pour ses gestes et il faudra voir si le service de la sécurité des joueurs de la ligue sévira à son endroit. Pour sa part, Panarin n’est pas revenu dans la partie et sa campagne est finie, les Rangers étant éliminés. Le joueur russe manquera les trois derniers affrontements des siens à cause d'une blessure au bas du corps subie durant la mêlée.

Aussi, personne n’a été impressionné dans le camp new-yorkais, sans surprise.

«J’imagine qu’on devrait avoir davantage de respect pour le sport et les joueurs. Honnêtement, je ne sais pas par où commencer. Il n’y a aucun respect. J’ignore pourquoi je suis surpris, c’est juste horrible», a commenté l’attaquant Mika Zibanejad par le biais de propos diffusés par le quotidien «New York Post».

Interrogé au terme du revers de 6 à 3 de sa troupe, l’entraîneur-chef David Quinn tenait un discours similaire.

«Nous avons tous vu la scène. Il y a des limites à ne pas franchir dans ce sport et ici, c’était zéro respect pour le hockey en général. L’un des joueurs-étoiles de ce circuit aurait pu être sérieusement blessé dans cet incident. Vous avez vu ce qui s’est passé et vous savez que ça arrive continuellement avec lui [Wilson]. C’était complètement inutile», a-t-il déploré.

Les Capitals ont l’air fou

Certes, l’homme fort des Capitals a mal paru, mais l’équipe des réseaux sociaux de l’organisation de la capitale américaine a trouvé le moyen de faire aussi pire en fin de soirée. Dans un message sur le compte Twitter officiel ayant été ultérieurement effacé, il était possible de voir une image grand format de Wilson accompagnée de l’inscription «Capitals chooses Violence» (traduction libre : les Capitals choisissent la violence). Dès sa diffusion, plusieurs internautes, incluant des journalistes sportifs, ont vilipendé le club sur les réseaux sociaux.

Les Capitals ont certes supprimé cette controversée publication, sauf que certains avaient déjà pris le soin de réaliser des captures d’écran afin de conserver les preuves de l’existence de celle-ci.

Et pendant ce temps, le pilote du club, Peter Laviolette, n’a pas fait mieux, refusant de condamner son protégé.

«Je croyais qu’il s’agissait seulement d’une mêlée. Il y avait du jeu physique, ça arrive souvent», a-t-il simplement affirmé.

Reste à voir si l’animosité atteindra un sommet à l’occasion du match de mercredi opposant les deux mêmes formations au Madison Square Garden. Wilson pourrait possiblement manquer à l’appel s’il reçoit une sanction d’ici là.- En avant-midi, la LNH a imposé une amende de 5000 $ à Wilson pour son coup porté à Buchnevich.