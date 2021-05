Vaccins: un quart des Européens ont reçu au moins une dose

Plus d'un quart de la population de l'UE a reçu au moins une dose de vaccin anti-COVID, a salué mardi la Commission européenne, et plus de 9% de ses habitants sont désormais entièrement vaccinés selon un décompte de l'AFP.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

«La vaccination s'accélère en Europe: nous venons de dépasser les 150 millions de vaccinations (...) Nous aurons suffisamment de doses pour vacciner 70% des adultes de l'UE en juillet», a tweeté Ursula von der Leyen, présidente de l'exécutif européen.

Dans le détail, au moins 153,8 millions de doses ont été administrées à environ 112,4 millions de personnes, soit 25,1% de la population de l'Union européenne, selon des chiffres officiels recensés mardi à la mi-journée par l'AFP.

Au moins 41,9 millions de personnes sont complètement vaccinées (avec deux doses, ou avec le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson), soit 9,4% de la population.

La Commission, chargée des précommandes de vaccins au nom des États membres, table sur la livraison d'au moins 410 millions de doses au total sur l'ensemble du 2e trimestre (250 millions de doses BioNTech-Pfizer, 35 millions de Moderna, 55 millions de Johnson & Johnson, ainsi que 70 millions d'AstraZeneca).

Bruxelles a été vivement critiqué pour le retard des campagnes de vaccination dans l'UE, dû aux délais du processus d'approbation réglementaire et aux défaillances d'AstraZeneca dans les livraisons.

Malgré la récente accélération, l'UE reste à la traîne des États-Unis (environ 30% de la population entièrement vaccinée), d'Israël (58%) et du Royaume-Uni (23%).

En France, au 3 mai, quelque 22,82 millions de doses avaient été administrées au total à 16,13 millions de personnes, soit 23,9% de la population. Parmi elles, 6,75 millions sont complètement vaccinées (10% de la population).

En Belgique, 3,99 millions de doses ont été administrées et plus de 856.000 personnes sont complètement vaccinées (7,4% de la population).