Cardinal avait établi trois plans pour tuer sa femme, soutient la Couronne

Au procès de Benoît Cardinal qui aurait assassiné sa femme, Jaël Cantin, mère de six enfants, en janvier 2020, à Mascouche, les plaidoiries finales se sont amorcées mercredi au palais de justice de Joliette.

Me Caroline Buist de la Couronne s’est adressée aux membres du jury en résumant d’abord les témoignages qui ont fait état de sa perte d’emploi, de ses problèmes financiers et des difficultés au sein de son couple. Benoit Cardinal était plongé dans une spirale qui inquiétait ses amis dans les semaines précédant le meurtre de sa conjointe.

Me Buist est revenue également sur le rapport d’extraction du cellulaire de l’accusé, soit les recherches sur Internet que Benoît Cardinal aurait réalisées sur son cellulaire, quelques semaines avant le meurtre allégué.

«Le projet de tuer de sa femme, est-ce des paroles en l’air ou un projet qu’il souhaitait mettre à exécution? Tout d’abord, il a fait des recherches à l’aide de son cellulaire sur Internet. Il consulte notamment ‘’le top 10 des façons insolites de tuer quelqu’un’’ et ‘’comment réaliser le crime parfait?’’ Vous pourrez conclure que de consulter des sites de la sorte démontre un certain intérêt», a indiqué Me Caroline Buist, avocate de la Couronne, en s’adressant au jury.

Dans le cadre de sa plaidoirie, Me Buist a aussi fait état du témoignage de l’adolescente qui avait 16 ans lorsqu’elle a commencé à développer des sentiments pour Benoît Cardinal qui était son éducateur de centre jeunesse.

«Benoît Cardinal confie à une adolescente trois plans élaborés pour mettre fin aux jours de sa conjointe. Le premier plan était de faire passer le meurtre en suicide. Le deuxième plan, de pousser sa conjointe dans les escaliers. Et le troisième, faire croire qu’il y a eu une invasion de domicile. Il est raisonnable de conclure que son récit est fiable. Quand elle raconte le contenu des trois plans, il n’y a aucune contradiction, elle n’a jamais eu d’hésitation », a soutenu Me Buist de la Couronne.

La plaidoirie de Me Buist se poursuit.