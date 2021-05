François Pérusse sur grand écran

François Pérusse fera ses débuts au cinéma l’an prochain en tête d’affiche du film Niagara, écrit et réalisé par Guillaume Lambert. Et non, il ne s’agira pas d’une comédie.

Guillaume Lambert est catégorique : bien que des touches d’humour viennent adoucir le propos de Niagara, il s’agit bel et bien d’un drame. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles il tenait à en offrir le rôle principal à François Pérusse, séduit par l’idée d’un contre-emploi pour l’homme derrière L’album du peuple.

« J’aime beaucoup déconstruire l’image publique des acteurs avec qui je tourne. Je m’identifie moi-même beaucoup à l’image du gars drôle que projette François Pérusse. Quand tu enlèves le masque de clown, tu vois l’humain qui est derrière, toute l’humanité qu’on ne remarque pas toujours », explique le cinéaste en entretien au Journal.

Il y a un moment déjà qu’il cherchait à collaborer de nouveau avec François Pérusse. Les deux hommes avaient travaillé ensemble sur le premier long métrage de Guillaume Lambert, Les scènes fortuites, où l’humoriste endossait le rôle de narrateur, en plus d’y faire une brève apparition.

« Il n’a pas hésité longtemps avant d’accepter de jouer dans Niagara. Je ne pense pas qu’il est quelqu’un qui aspire nécessairement à faire du cinéma, alors il a vu ça comme une opportunité de sortir de ses souliers et d’essayer quelque chose de nouveau », explique Guillaume Lambert.

Trois frères endeuillés

Niagara nous invitera donc dans le quotidien de trois frères dans la cinquantaine, forcés de reprendre contact après la mort de leur père, décédé en relevant le Ice Bucket Challenge devenu viral en 2014.

Le trio fraternel – noyau narratif de Niagara – sera complété par Guy Jodoin et Éric Bernier. Les acteurs Marcel Sabourin, Marie Eykel, Élisabeth Chouvalidzé et Émi Chicoine seront également du générique, tout comme Véronic DiCaire et Katherine Levac.

À l’instar de François Pérusse, ces dernières y feront leurs premiers pas au cinéma, se glissant dans la peau d’un duo mère et fille ontariennes.

« J’ai joué avec Katherine Levac dans Like-Moi ! et j’avais envie de la diriger au cinéma. Après avoir confirmé son rôle, je cherchais la bonne actrice pour jouer sa mère. C’est en regardant Drôles de Véronic que le déclic s’est fait : je me disais que Véronic DiCaire et elle feraient un duo parfait, sans même réaliser qu’elles étaient toutes deux franco-ontariennes », explique Guillaume Lambert.

Le tournage de Niagara s’amorcera mercredi prochain, s’échelonnant ensuite sur 29 jours. Les images seront captées en périphérie de Montréal et en Estrie.

Attendu sur nos écrans en 2022, Niagara sera le premier long métrage produit par Entract Studios, nouvelle division du distributeur montréalais Entract Films. Tim Ringuette (La déesse des mouches à feu) et Laurent Allaire (Les scènes fortuites) agiront à titre de producteurs.