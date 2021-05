Laurent Paquin lancera un album contemporain

L’humoriste Laurent Paquin a profité de la pandémie pour réaliser un rêve de longue date : concevoir un album pop adulte contemporain. Le disque, qui aura une touche acoustique folk et country, paraîtra à l’automne 2021.

« La période de confinement m’a permis de concrétiser un projet que j’avais en tête depuis longtemps et de combler mon besoin de créer, a dit Paquin dans un communiqué. Avec cet album, je me permets de m’éloigner de l’humour et de montrer une autre facette de moi, un côté plus sombre que les gens ne connaissent pas. »

Il y a quelques jours, l’humoriste a lancé le premier extrait de cet album, Et faire comme si.

L’humoriste a déjà sorti un album comique, Laurent Paquin... chante Laurent Paquin, en 2012. Pour ce virage musical sérieux, il porte les chapeaux d’auteur, compositeur, interprète et producteur. Pour la réalisation, il a fait appel à son fidèle complice, Éric Desranleau.