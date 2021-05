Une pub nous fait rêver à la vie d'après

À quoi ressembleront les prochains mois? Quand serons-nous capables de reprendre un semblant de vie normale? Dans une publicité mise en ligne ces derniers jours, la gomme Extra se permet de rêver à la vie après la pandémie.

Sur fond de «It’s All Coming Back to Me Now» de Céline Dion, la publicité intitulée «For When It's Time» montre des gens apprendre avec grand enthousiasme que la vie reprend son cours normal et qu’ils peuvent sortir de leur maison, aller travailler en «présentiel» et embrasser des inconnus.

Mise en ligne sur YouTube il y a deux jours, la publicité a été vue plus de 100 000 fois.

La pub, conçue par l’agence américaine Energy BBDO, démontre tellement bien à quel point on a hâte de quitter nos maisons et de revoir nos êtres chers, que plusieurs internautes ont même avoué avoir eu les yeux mouillés en la regardant.