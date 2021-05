71 M$ de plus pour accompagner les victimes

Le gouvernement Legault débloque 71 millions$ afin de mieux accompagner les victimes de violence conjugale, tant au moment de la dénonciation que tout au long du processus judiciaire.

De ce montant, 27 millions$ sur cinq ans permettront de former une équipe spécialisée en violence conjugale à la Sûreté du Québec et de créer une équipe spécialisée de concertation et d'enquêtes en matière de violence conjugale au Service de police de la Ville de Montréal.

Une ressource sera également ajoutée au Service de police de la Ville de Terrebonne.

À la SQ, il s’agira d’une escouade nationale de huit personnes afin de coordonner le travail des patrouilleurs sur le terrain. Leur travail visera à partager l’expertise, la formation et produire des guides.

Un autre montant de 44 millions$ sera ajouté au Directeur des poursuites criminelles et pénales afin d’appliquer le principe de « poursuite verticale », afin qu’un seul procureur suive la victime durant tout son parcours à travers le système de justice. Québec investit 71 M$ supplémentaires destinés notamment à l’accompagnement des victimes de violences conjugales et aux ressources policières.

