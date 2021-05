Clipwire Games ouvre un studio à Montréal

L’éditeur de jeux torontois Clipwire Games va déployer une équipe à Montréal, un an après son acquisition par la société de jeux mobiles AppLovin.

Clipwire Games, qui est connue pour ses jeux Bingo Story, Word Buddies et Solitaires Buddies, a indiqué jeudi qu’elle aura à pourvoir, dans la métropole québécoise, plusieurs postes de niveau intermédiaire et supérieur au sein de ses équipes de conception, de création, de marketing et de ressources humaines.

«Comme nous voulons que notre studio poursuive son élan de croissance, la mise sur pied d’une équipe à Montréal s’inscrit dans une démarche logique. En élargissant notre équipe à un pôle de l’industrie des jeux vidéo comme Montréal, nous avons accès à un large bassin de développeurs, de concepteurs et d’artistes, entre autres; nous ne pourrions être plus enthousiastes», a dit le PDG et fondateur de Clipwire Games, Ritesh Khanna, par communiqué.

Clipwire Games a été créée en 2010 dans la Ville Reine. C’est en 2020 que la plateforme internationale AppLovin l’a acquise.