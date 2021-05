Des entreprises récréotouristiques qui sont pour le passeport vaccinal

À partir du 13 mai, les Québécois qui ont reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19 recevront une preuve vaccinale numérique par courriel. Tout semble s’organiser vers une forme de passeport vaccinal. Des entreprises récréotouristiques se positionnent en faveur de ce passeport.

• À lire aussi: Succès mitigé du passeport vaccinal

• À lire aussi: Une preuve vaccinale numérique sera fournie à tous

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

«Je suis tout à fait pour», a dit catégoriquement le directeur général du Village québécois d’antan, Guy Bellehumeur, jeudi.

«Si ça peut permettre aux gens d’avoir une expérience plus normale et d’augmenter la capacité d’accueil du site, on est en faveur», a-t-il ajouté.

Même réaction au Théâtre Granada de Sherbrooke. «Tout ce qui peut nous donner la chance d’accueillir plus de gens lors des spectacles est bienvenu», a mentionné la directrice générale Suzanne-Marie Landry.

Même si tout porte à croire que l'édition 2021 de la Classique PIF est à l'eau, le président Jean-Charles Doyon est lui aussi pour le passeport vaccinal pour les prochaines éditions.

«Pour la sécurité de nos spectateurs d’abord et, aussi, si ça peut permettre aux Américains de venir, nous sommes tout à fait en faveur du passeport vaccinal», a-t-il dit à TVA Nouvelles.

Pas d’unanimité

Sauf que cette idée ne fait pas l'unanimité. Le propriétaire du restaurant Overflow de Sherbrooke, Maxime Yargeau, est nuancé.

«Pour l’instant, dans notre situation actuelle où nous pouvons recevoir des gens à capacité réduite, je suis contre. Je préfère continuer à opérer comme ça à moyen terme pour ne pas mettre de côté les gens qui ne sont pas ou n’ont pas eu la chance d’être vaccinés. C’est évident que si j’étais à Montréal, fermé depuis des mois, je n’aurais pas le même discours et je prendrais tout ce qui me permettrait d’ouvrir.»

La Santé publique travaille intensivement sur le concept de passeport vaccinal et soumettra bientôt ses recommandations au gouvernement.