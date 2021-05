Les développements sur le coronavirus du 6 mai

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 23h14

PLANÉTAIRE

Cas: 155 631 135

Morts: 3 251 647

Rétablis: 91 922 278

ÉTATS-UNIS

Cas: 32 603 943

Morts: 580 054

CANADA

Ontario: 483 057 cas (8213 décès)

Québec: 355 297 cas (10 971 décès)

Alberta: 203 135 cas (2102 décès)

Colombie-Britannique: 133 619 cas (1595 décès)

Saskatchewan: 42 376 cas (501 décès)

Manitoba: 40 442 cas (986 décès)

Nouvelle-Écosse: 3364 cas (69 décès)

Nouveau-Brunswick: 1980 cas (40 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1120 cas (6 décès)

Nunavut: 552 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 185 cas

Territoires du Nord-Ouest: 98 cas

Yukon: 82 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 265 320 cas (24 489 décès)

NOUVELLES

23h12 | Jeux olympiques en péril: le Japon prolonge l'état d'urgence

Face à une crise sanitaire toujours préoccupante, le gouvernement japonais s'apprêtait vendredi à prolonger jusqu'à fin mai l'état d'urgence dans quatre départements, dont celui de Tokyo censé accueillir les JO cet été, et deux départements supplémentaires devaient rejoindre ce dispositif.

20h07 | Justin Trudeau veut se rendre au sommet du G7

Alors qu’il continue de demander aux Canadiens d’éviter les voyages, Justin Trudeau a récemment déclaré qu’il aimerait assister au prochain sommet du G7, qui doit avoir lieu en juin au Royaume-Uni.

18h55 | Une cabane détruite par les policiers

À la fin avril, des enfants de Terrebonne ont constaté avec stupeur que la cabane qu’ils avaient construite dans un boisé avait été complètement détruite.

18h16 | Pfizer : le Canada aura assez de doses pour vacciner les 12-15 ans

Après avoir autorisé l’utilisation du vaccin de Pfizer pour les 12-15 ans, Ottawa a annoncé jeudi qu’il recevrait suffisamment de doses pour injecter au moins une dose à tous les jeunes de ce groupe d’âge d’ici le mois de juin.

17h57 | La COVID longue: le long chemin de la réadaptation

Un mois de coma, un mois aux soins intensif, deux mois de plus à l'hôpital... La COVID-19 a cogné dur et la route de la convalescence s'annonce longue pour Denis Charest.

17h48 | Des entreprises récréotouristiques qui sont pour le passeport vaccinal

À partir du 13 mai, les Québécois qui ont reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19 recevront une preuve vaccinale numérique par courriel. Tout semble s’organiser vers une forme de passeport vaccinal. Des entreprises récréotouristiques se positionnent en faveur de ce passeport.

17h29 | Pas d'inquiétude du côté de Thetford Mines

Malgré une recrudescence des nouveaux cas de COVID-19 dans la MRC des Appalaches, dans la région de Chaudière-Appalaches, la levée des mesures spéciales d’urgence est toujours prévue pour lundi le 10 mai.

16h27 | Le Parlement n’appuie pas la levée des brevets des vaccins

Deux motions consécutives pour appuyer les États-Unis dans leur objectif de lever les brevets pour les vaccins contre la COVID-19 ont échoué à la Chambre des communes jeudi.

Photo Adobe Stock

16h20 | La vaccination contre la COVID ouverte aux 35 ans et plus

La vaccination contre la COVID-19 est désormais ouverte aux personnes de 35 ans et plus au Québec.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

15h36 | Dans un hôpital de Toronto, des soignants entre épuisement et colère

«On est au bout de nos capacités», lâche Farial, une infirmière d’une unité de soins intensifs de l’hôpital Humber River de Toronto, submergé comme le reste de la province canadienne de l’Ontario par une redoutable troisième vague de l’épidémie de COVID-19.

AFP

15h31 | Une Albertaine de 14 ans déjà vaccinée contre la COVID-19

Une jeune albertaine de 14 ans a reçu vendredi dernier sa première dose de vaccin contre la COVID-19, et ce, même si ce n'est que depuis quelques heures que la vaccination des 12 à 17 ans est autorisée au pays.

Photo AFP

15h25 | Le manque de vaccins accroît le risque de nouvelle vague en Afrique

Le bureau régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a mis en garde jeudi contre le risque d'une nouvelle vague de coronavirus sur le continent à cause de retards croissants dans la vaccination par rapport au reste du monde.

AFP

14h58 | Une preuve vaccinale numérique sera fournie à tous

Une preuve vaccinale sera envoyée par courriel aux Québécois qui le désirent dès leur première dose, mais le gouvernement Legault refuse de dire pour l’instant à quoi elle servira à part voyager à l’international.

14h51 | Pour les 2 ans de leur fils, Harry et Meghan lèvent des fonds pour la vaccination anti-COVID

Engagés en faveur de la vaccination anti-COVID, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont lancé un appel aux dons pour l'équité vaccinale à l'occasion du deuxième anniversaire de leur fils Archie.

AFP

14h43 | Covax signe un accord avec Novavax pour sécuriser 350 millions de doses

Le dispositif de partage de vaccins anti-COVID Covax a conclu un accord avec l'entreprise de biotechnologie américaine Novavax permettant de sécuriser 350 millions de doses du candidat vaccin qui commenceront à être distribuées au troisième trimestre.

AFP

14h19 | La santé publique est persuadée d'avoir circonscrit les éclosions en Gaspésie

La santé publique de la Gaspésie est persuadée d'avoir réussi à circonscrire les récentes éclosions de COVID-19.

12h52 | EN DIRECT | 40% de la population québécoise vaccinée

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christina Dubé, a annoncé jeudi que 40% de la population québécoise avait reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19.

12h41 | Clinique Galeries Capitale: des vaccins au centre d’achat à Québec

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a inauguré une première jeudi matin en ouvrant une clinique de vaccination aux Galeries de la Capitale. Il s’agira, à la réouverture du centre commercial lundi, du seul site de vaccination en «cohabitation» de Québec, une réalité que souhaite utiliser à son avantage le CIUSSS.

12h35 | Emmanuel Macron accélère le calendrier pour vacciner «à marche forcée»

Tous les plus de 50 ans pourront se faire vacciner dès le 10 mai, au lieu du 15, et les doses disponibles en fin de journée seront ouvertes à tous le lendemain «sans limite d'âge», a annoncé jeudi Emmanuel Macron, afin d’accélérer la campagne vaccinale contre la COVID-19.

AFP

12h17 | Rebond des cas de COVID-19 en Ontario

Le nombre de cas a rebondi jeudi en Ontario, où un peu moins de 500 cas supplémentaires ont été rapportés par rapport à la veille.

La province la plus peuplée au pays a ainsi recensé 3424 infections - par rapport à 2941 mercredi - et 26 autres décès. À ce jour, 483 057 Ontariens ont contracté la COVID-19 et 8213 en perdu la vie.

AFP

12h06 | La patronne de l'OMC «accueille chaleureusement» la proposition américaine

La patronne de l'Organisation mondiale du commerce a «accueilli chaleureusement» jeudi l'annonce par les États-Unis qu'ils étaient favorables à une levée des brevets sur les vaccins anti-COVID, pour augmenter la production des doses.

11h55 | Les cas toujours en baisse à Québec

La région de Québec présente son meilleur bilan quotidien depuis mars dernier avec 67 nouveaux cas. De son côté, Chaudière-Appalaches se maintient sur un plateau avec encore une centaine de cas jeudi.

Photo adobe stock

11h53 | Le vaccin de Moderna efficace à 96% chez les adolescents

Moderna a annoncé jeudi une efficacité de 96% de son vaccin contre la COVID-19 chez les adolescents âgés de 12 à 17 ans, selon de premiers résultats d'essais cliniques.

AFP

11h45 | «Il ne faut pas déclarer victoire trop tôt»

Bien que la situation liée à la COVID-19 est «encourageante» au Québec, la Dre Joanne Liu, professeure spécialiste des urgences pandémiques et sanitaires à l’université McGill, prévient qu’il ne faut pas baisser la garde.

11h11 | Québec ira de l’avant avec la vaccination des 12-17 ans

Québec ira de l’avant avec la vaccination des 12-17 ans, doit annoncer le ministre de la Santé Christian Dubé en point de presse à 13h cet après-midi.

11h00 | 907 nouveaux cas au Québec

Le Québec rapporte 907 cas de COVID et 7 décès, portant le total à 355 297 personnes infectées et 10 971 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 915 infections et 5 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 6 MAI 2021

- 355 297 personnes infectées (+907)

- 10 971 décès (+7)

- 580 personnes hospitalisées (-8)

- 144 personnes aux soins intensifs (-8)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 39 880 pour un total de 8 833 242

- 80 582 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 3 446 157

10h16 | Un plan de déconfinement «dans les prochaines semaines»

Le premier ministre du Québec, François Legault, souhaite présenter aux Québécois un plan de déconfinement «dans les prochaines semaines», a-t-il mentionné en mêlée de presse jeudi matin.

10h12 | Une réouverture des terrasses le 1er juin à Montréal?

La Ville de Montréal espère voir une réouverture des terrasses le 1er juin prochain, si la santé publique le permet, a annoncé la mairesse Valérie Plante sur Twitter jeudi matin.

10h04 | Record de morts liées à l'alcool en confinement en Angleterre

En Angleterre et au Pays de Galles, le nombre annuel des morts liées à l'alcool a atteint un sommet en 2020, a révélé jeudi le Bureau national des statistiques (ONS), constatant une très forte augmentation de ce chiffre à partir du premier confinement en mars.

AFP

9h39 | «COVID longue»: l'UE veut avoir 5 nouveaux traitements d'ici fin 2021

L'UE a dévoilé jeudi des dispositions pour encourager le développement de traitements contre le COVID-19, notamment les symptômes persistants et handicapants des «COVIDs longs», en vue d'autoriser jusqu'à cinq nouveaux traitements «efficaces» d'ici la fin de l'année.

AFP

8h51 | La Russie homologue le «Spoutnik Light», son vaccin en une dose

La Russie a annoncé jeudi l'homologation d'une version «light» («légère») de son vaccin phare contre le COVID-19, le Spoutnik V, qui s'administre en une seule dose contre deux pour sa version de base.

8h48 | Tests de dépistage frauduleux: deux voyageurs reçoivent des amendes de plus de 2000$

Deux voyageurs ont reçu chacun une amende pour avoir présenté «un résultat faux ou trompeur» à un test de dépistage de la COVID-19 avant leur départ, a indiqué Transports Canada, jeudi.

AFP

7h00 | Emmanuel Macron se dit «tout à fait favorable» à la levée des brevets sur les vaccins

6h58 | Flambée de COVID en Inde: des pays voisins ferment leurs frontières

6h50 | JO de Tokyo: accord entre Pfizer-BioNTech et le CIO pour fournir des vaccins aux sportifs

AFP

6h49 | Vaccins: l'Allemagne «ouverte» à la discussion sur la levée des brevets

L'Allemagne est «ouverte» à une «discussion» au sujet de la levée des brevets sur les vaccins anti-COVID

6h40 | Succès mitigé du passeport vaccinal

Certains gouvernements n’hésitent pas à exiger une preuve de vaccination contre la COVID-19 pour manger au restaurant.

Photo courtoisie

6h27 | L'UE ouvre ses frontières aux touristes israéliens

L'Union européenne a ajouté Israël à la liste des pays tiers dont les voyageurs peuvent être admis sur son territoire qu'ils soient vaccinés ou non contre la COVID, a-t-elle annoncé jeudi dans un communiqué.

6h21 | HRW et Amnesty appellent Covax à publier ses contrats avec les fabricants de vaccins

6h03 | Le festival Juste pour rire confirme sa tenue cet été pour la mi-juillet

Alors que les Francos et le Festival de Jazz de Montréal ont reporté leurs éditions au mois de septembre, le festival Juste pour rire a confirmé mercredi que sa 39e édition se déroulera comme prévu, à partir du 15 juillet.

Dario Ayala / Agence QMI

5h52 | Ils se tuent à l’ouvrage juste pour demeurer en vie

Contraints de servir une clientèle invisible, certains propriétaires de restaurant travaillent sept jours sur sept depuis un an pour des pinottes, souvent presque seuls, sans savoir encore quand prendra fin ce long calvaire.

Photo Martin Alarie

5h44 | Les restaurateurs ne veulent pas du passeport vaccinal

Que le Québec se dote d’un passeport vaccinal numérique sous forme de code QR ou non, l’Association Restauration Québec (ARQ) souhaite travailler sur d’autres modèles pour assurer une réouverture des restaurants en zone rouge pour la saison estivale.

4h59 | Ils tombent du plafond en fuyant la police

De jeunes Montréalais se retrouvent dans l’eau chaude après avoir défoncé le plafond d’un chalet loué à Mont-Tremblant en tentant de se cacher au grenier des policiers qui répondaient à une plainte pour un rassemblement illégal.

4h17 | Virus en Inde: nouveau record quotidien de contaminations et décès, «nouvelles vagues» attendues

L'Inde a annoncé jeudi un record de près de 4000 décès dus à la COVID-19 et 412 000 nouvelles contaminations en 24 heures, tandis que les autorités préviennent que le pays doit se préparer à affronter «de nouvelles vagues».